耶誕節短暫回溫 26日起一路降溫至週末

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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象署表示，明天耶誕節短暫回溫，26日起至29日先濕冷後乾冷、呈持續降溫的過程，最冷時間為28日晚間至29日清晨，中部以北低溫攝氏11、12度，不排除有局部10度以下低溫發生。

中央氣象署預報員張竣堯今天告訴中央社記者，今晚局部地區水氣仍偏多，基隆北海岸、宜蘭山區要留意可能有局部大雨發生。

張竣堯說，明天水氣減少、轉偏東風，基隆北海岸、東半部零星短暫雨；26日東北季風增強，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中南部山區有零星短暫雨；27日有一波南方雲系北移，降雨範圍再擴大，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨，預計28日起轉乾。

氣溫方面，張竣堯指出，明天各地氣溫回升，清晨低溫約16至18度，白天北部高溫約21至23度，中南部24至26度。

張竣堯說，26日起至週末是持續降溫的過程。26日東北季風增強，接著27日大陸冷氣團南下，持續影響至29日，這波冷空氣不排除仍有增強機會，可能接近強烈大陸冷氣團等級。最冷的時間點在28日晚間至29日清晨，中部以北、宜花地區低溫約11、12度，南部、東南部約12至14度，局部地區不排除有10度以下低溫。

張竣堯提到，由於28日水氣漸減、29日轉乾，因此最冷的時間點不完全與水氣配合上，高山降雪的機會較低，但仍要注意可能會有路面結冰或霧淞等情況。

張竣堯表示，30日起大陸冷氣團減弱，30、31日各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，天氣相對穩定；預估明年元旦至1月2日又有一波冷空氣南下、影響，但強度仍需再觀察。

張竣堯提醒，明天清晨中南部地區、明晚至26日清晨整個西半部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：張雅淨）1131224