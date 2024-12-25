水氣逐漸減少 僅基隆北海岸東部零星短暫雨

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（中央社台北25日電）中央氣象署今天表示，水氣逐漸減少，僅基隆北海岸及東半部有零星短暫雨，其他大部分地區轉為多雲偶見陽光；白天北部及東北部約攝氏21至23度，其他地區24至26度，感受較溫暖。

氣象署網站發布訊息指出，今天環境轉偏東風，風浪減弱，水氣也逐漸減少，主要在迎風面基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，其他大部分地區轉為多雲偶見陽光的天氣。

氣溫方面，氣象署表示，各地清晨低溫約16至18度，而白天高溫回升，北部及東北部可來到21至23度，其他地區為24至26度，感受較溫暖；至於離島全天氣溫，澎湖18至19度，金門14至20度，馬祖12至15度。

恆春半島及澎湖、馬祖易有較強陣風，請注意；另外，清晨中南部地區及晚間西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路留意交通安全。

位於南沙島海面的第26號輕度颱風帕布，清晨2時中心位於鵝鑾鼻西南方約1570公里的海面上，其結構較鬆散，持續朝越南南部移動，短期內有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天高壓出海，環境風場為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，污染物稍易累積；夜晚苗栗至高雄地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1131225