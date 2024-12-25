不滿衛福部霸凌案未道歉 陳昭姿拒審預算憤離席

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）民眾黨立委陳昭姿今天要求衛福部長邱泰源先為霸凌案道歉才審預算，引起民進黨立委林淑芬不滿議事停頓嗆聲，陳昭姿離席後會議照常進行。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查衛生福利部主管公務預算，陳昭姿卻突然喊卡，要求邱泰源、衛福部次長呂建德先為霸凌案向全國人民道歉，並用遮蔽方式公開資料、重啟調查，否則要求召委蘇清泉今天停止審查衛福部預算。

陳昭姿隨即放話：「大家如果要護航、護短，那陳昭姿所有提案都保留、不予協商。」並批評衛福部日前公布的調查報告是中學生報告、袒護報告，以主秘劉玉娟涉霸凌案不成立為例，儘管高達8成不願受訪，但問卷中有3成表達劉玉娟「偶而」、「經常」、「總是」出現霸凌行為的意見。

眼看陳昭姿緊咬衛福部霸凌案不放，林淑芬高聲要求蘇清泉開始進行審查預算會議，讓陳昭姿不滿大喊「妳尊重我的發言權」，林淑芬也不甘示弱回嘴「妳是老大嗎？妳一個人說了算嗎？」認為陳昭姿阻擋審查「不就是在霸凌我們」。

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邱泰源企圖打圓場表示，國家有國家制度，一切按照制度進行，現在也按照決議，2週內親持報告到關心此事的委員辦公室說明，「道歉要有一個為什麼」，強調絕對是非常有誠意。

然而邱泰源說法讓陳昭姿再度爆氣，放話民眾黨團跟陳昭姿相關所有案件全數保留，起身丟下一句「我離席」後隨即步出會場。林淑芬則說：「陳昭姿要離席是她的事情，我們要繼續審查預算。」（編輯：張雅淨）1131225