日本學生「好想去台灣啊」鐵道模型 九份街景超細膩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化25日電）來自日本及台灣5所學校學生所製作的鐵道模型，12月在彰化縣竹塘國民中學等地陸續展出，其中有好幾名想到台灣遊玩的日本學生細膩製作九份、十分迷你街景，相當吸睛。

竹塘國中校長黃仲平告訴中央社記者，學校今年邀請畢業校友一起參加日本全國高校鐵道模型大賽，以「北回歸線標誌公園-太陽館」作品參賽，太陽館主體由雷射切割木材製成，並用砂紙打磨，塔頂尖塔是由模型火箭零件製作，每塊地磚都是手繪，囊括最佳人氣、最佳品質等獎項。

黃仲平說，因日本大會想推廣明年台灣舉辦鐵道模型大賽，因此今年讓部分歷屆得獎作品來台展出，包括東京都立片倉高校、白梅學園清修中高一貫部，以及台灣的台中一中、彰化竹塘國中及彰安國中等學生作品，已陸續在台北車站、彰化福井食堂、竹塘國中展示。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其中，白梅學園清修中高一貫部有多名想到台灣遊玩的學生，以「好想去台灣啊~九份、十分」作品參賽得獎；據學生作品說明，商店街房子製作最耗時，台灣十分著名特色之一為夢幻的天燈放飛，他們用花紙、吸管等製作，並在拇指大小天燈上用中文寫下願望，希望大家能看到。

黃仲平受邀擔任大會台灣支部長，他表示，希望透過展示宣導，吸引更多人關注鐵道模型，預計明年會持續至其他縣市展出，同時也期待藉由參考日本經驗，明年台灣也能順利舉辦比賽，推廣學生參加。（編輯：陳仁華）1131225