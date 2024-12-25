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冷空氣27日報到中部以北低溫探11度以下 高山有望降雪

2024/12/25 17:41（12/25 18:01 更新）
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台北市民眾外出穿上保暖的羽絨外套。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北25日電）中央氣象署今天傍晚表示，明天東北季風增強，台灣北部、東北部轉涼，27日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團報到，中部以北低溫探攝氏11度以下，3500公尺以上高山有望降雪。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，明天東北季風增強，北部、東北部天氣會轉涼，迎風面桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部、中南部山區也有零星短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

張竣堯說，27日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，受到南方雲系移入影響，有局部短暫雨，溫度方面會從27日一路往下滑，最冷的時間點預計落在28日清晨到29日清晨，中部以北、宜花地區低溫下探攝氏11度到12度，沿海空曠地區可能更低。

降雪方面，張竣堯指出，27日起到28日清晨，中部以北3500公尺以上高山有降雪機率。

根據預報，30日白天起冷氣團減弱，氣溫回升，各地多雲到晴，31日跨年夜到明年1月1日元旦雖然有東北季風影響，但冷空氣強度較弱，迎風面又有降雨機率。（編輯：陳清芳）131225

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
#大陸
#東北部
#中央氣象署
#張竣堯
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