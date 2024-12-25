耶誕節回暖 吳德榮：27日冷氣團報到平地低溫探10度以下

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（中央社記者余曉涵台北25日電）氣象專家吳德榮說，今天各地為多雲時晴，天氣回暖、白天舒適。明天鋒面掠過北台灣轉涼，接下來冷空氣報到，有機會是首波強烈大陸冷氣團。

今天是耶誕節，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天中層雲遠離消散，各地為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率，天氣回暖、白天舒適、早晚涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天鋒面掠過，大台北、東半部轉有局部短暫雨，北台稍轉涼，27日鋒後冷空氣逐漸南下、氣溫下降，北台愈晚愈冷。

吳德榮說，28日至30日受到大陸冷氣團影響，天氣晴冷，加上夜間「強輻射冷卻」，部分平地低溫將降至攝氏10度以下，有挑戰首波強烈大陸冷氣團的機率，屆時應注意氣象署的低溫特報，更要注意保暖、以保健康。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，跨年、元旦東北風略增強，西半部仍晴朗穩定，東半部水氣稍增、偶有局部短暫雨的機率，各地早晚氣溫仍低。

吳德榮說，明年1月2日另一波強冷空氣南下，美國模式模擬的冷空氣較強且較早，顯示兩模式的不確定性，需持續密切觀察。（編輯：謝雅竹）1131225