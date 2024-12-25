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高雄車站天棚28日啟用 總鋼構重達1.5座艾菲爾鐵塔

2024/12/25 17:41
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（中央社記者林巧璉高雄25日電）高雄車站將完工，28日將舉行高雄新車站廣場成圓天棚啟用典禮，天棚上方種植台灣原生種植物的灌木、地被，下方室內空間由雲朵造型鋁板天花覆蓋，串連數百公尺高雄街道。

根據交通部鐵道局資料，天棚工程東西向跨距677公尺，南北向跨距340公尺，由79支造型各異的花柱支撐，整體鋼構總重量達1萬1370噸，約是1.5座艾菲爾鐵塔的重量，工程造價約新台幣35.83億元。

天棚除了作為銜接商業大樓及旅館大樓的平台通道，並透過兩翼橫跨站東、站西路銜接2側平面綠園道，東西向從哈爾濱街橫跨至忠孝一路，南北向則從建國路至九如路間。

近日走進高雄車站，已可感受到車站即將完工氣氛，除了大半施工圍籬已退場，工作人員今天在「中央下沉式圓型廣場」如火如荼架設週六即將到來的典禮舞台；不少民眾說，天花板如鵝卵石裝飾造型及「白色甜甜圈」吊燈，可愛又富有設計感。

天棚上方則種植了大量台灣原生種植物的灌木、地被，以寬廣開放空間及豐富綠化生態系統規劃建置，營造出都市花園印象，天棚下方的室內空間由雲朵造型鋁板天花覆蓋，猶如天空上雲朵一般。

交通部鐵道局指出，天棚下天花板造型象徵高雄晴朗天空，天棚覆蓋於高雄車站上，民眾可透過3座電梯、2座旋梯及自行車道，自天棚進入地下車站站體。

交通部鐵道局28日將舉行「飛越車頭、圓夢啟程」高雄新車站廣場成圓天棚啟用典禮，活動由部長陳世凱主持，消息人士表示，當天預計將宣布高鐵南延屏東最終方案。

鐵道局表示，高雄車站鋁板天花，由象徵榕樹意象的柱支撐，與燈籠意象造型燈共同交織而成，從兩側環抱簇擁帝冠式車站，營造新舊車站融合、歷史記憶傳承的時光門廊。（編輯：陳仁華）1131225

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