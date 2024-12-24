台64線接台61線南下匝道通車 板橋林口往返更快

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北24日電）台64線銜接台61線南下方向匝道工程今天通車。交通部長陳世凱指出，通車後將可有效紓緩台北港路口交通流量。新北市副市長朱惕之表示，尖峰時間林口－板橋行車可節省15分鐘。

陳世凱、朱惕之、國民黨立委洪孟楷、公路局長陳文瑞等人今天到新北市八里區，參與台64線（新北市特一號道路）銜接台61線（西部濱海快速公路）南下方向匝道工程通車典禮。陳世凱指出，感謝工程團隊辛勞，匝道通車後可有效紓緩台北港路口交通流量。

陳世凱表示，期許淡江大橋完工後可使北部濱海公路系統更趨完善，促進商業發展及就業機會，讓淡水及八里端車流可直接銜接淡海新市鎮及北海岸，縮短淡水河兩岸旅次時間，帶動淡水八里兩岸觀光產業發展。

陳文瑞指出，淡江大橋明年3月淡水端橋面閉合，明年7月主塔橋面完工，明年9月八里端橋面閉合，明年12月全橋完工，配合台64線與台61線的匝道銜接，將使淡水八里的交通系統發揮最大效益，這將是交通建設重大的里程碑，更可帶動台北港周邊整體交通效益。

朱惕之表示，匝道通車後，將可使連續假期尖峰時間行車節省約15分鐘外，新北市也可同步調整平面路口及周邊區域的號誌時制，紓解平面道路交通。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對淡江大橋，朱惕之指出，即將完工的淡江大橋已預留未來新北市推動八里輕軌所需的橋面空間，八里輕軌可行性研究計畫已於今年11月再次提報中央，協請交通部轉陳行政院審議，期望計畫早日核定。

公路局表示，「台64線銜接台61線南向匝道改善工程」主要施作2處匝道，其中台61線北上銜接台64線往東（觀音山）方向匝道已於今年1月30日完工通車，台64線西行銜接台61線往南方向匝道通車後，可使台64線車流快速通往新北林口、桃園觀音等地區。（編輯：戴光育）1131224