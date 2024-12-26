加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲涉收賄、公益侵占遭訴 北檢求刑合計28年半
首頁 / 生活

2.2萬人考兩次高中英聽 2成5提升成績等級

2024/12/26 09:45（12/26 10:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
考生在師大附中考場專心應試。（中央社檔案照片）
考生在師大附中考場專心應試。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北26日電）114學年高中英聽第2次考試成績今天公布，1成2考生獲得成績最好的A級；2.2萬名考生重複到考兩次考試，其中2成5於第2次考試提升成績等級。

大學入學考試中心今天舉行114學年高中英語聽力測驗第2次考試成績統計資料說明會，由大學入學考試中心主任張新仁、副主任黃璀娟說明。

黃璀娟表示，114學年高中英聽第2次考試共3萬28人報名，3173人缺考，缺考率10.57%，比113學年英聽第2次考試略增。

高中英聽成績等級分為A級（幾乎完全聽懂）、B級（大致聽懂）、C級（約略聽懂）、F級（僅能聽懂少部分）。

114學年高中英聽第2次考試有12.26%（3293人）考生達A級，41.25%（1萬1077人）考生達B級，39.79%（1萬686人）考生達C級，6.7%（1799人）考生為F級。

分析各題型得分率，黃璀娟指出，考生平均得分率最高的是長篇聽解（68.36%）、其次是短文聽解（63.5%）、圖片聽解（63.02%）、對答（62.53%）、簡短對話（60.78%）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

114學年共舉辦兩次英聽考試，考生可自由選考，成績擇優使用，2萬2098名考生重複到考兩次考試，占第1次考試考生的2成3，占第2次考試考生的8成2；重複到考的2萬2098名考生中，25.73%於第2次考試提升成績等級，67.49%維持不變，6.78%成績下降。

根據大考中心資料顯示，經擇優計算成績後，114學年有23.9%考生是A等級，35.2%是B等級，35.78%是C等級，5.13%是F等級；以近5年相較，114學年A級考生比率是近5年次高，B級、F級考生比率是近5年次低，C級考生是近5年最高。（編輯：李淑華）1131226

114學年高中英聽第2次考試成績公布，重複到考考生可從兩次考試中擇優使用成績，經擇優後統計資料顯示，23.9%考生獲得成績最好的A等級。（大考中心提供）中央社記者許秩維傳真 113年12月26日
114學年高中英聽第2次考試成績公布，重複到考考生可從兩次考試中擇優使用成績，經擇優後統計資料顯示，23.9%考生獲得成績最好的A等級。（大考中心提供）中央社記者許秩維傳真 113年12月26日
#大學入學考試中心
#高中英聽
#張新仁
延伸閱讀
大學自降門檻 減少參採科目、兼採數AB爭取考生大學自降門檻 減少參採科目、兼採數AB爭取考生學測遇結業式 教部：高三生公假、試場校彈性授課大學繁星推薦、申請入學名額減 創近10年新低
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：