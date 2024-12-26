2.2萬人考兩次高中英聽 2成5提升成績等級

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（中央社記者許秩維台北26日電）114學年高中英聽第2次考試成績今天公布，1成2考生獲得成績最好的A級；2.2萬名考生重複到考兩次考試，其中2成5於第2次考試提升成績等級。

大學入學考試中心今天舉行114學年高中英語聽力測驗第2次考試成績統計資料說明會，由大學入學考試中心主任張新仁、副主任黃璀娟說明。

黃璀娟表示，114學年高中英聽第2次考試共3萬28人報名，3173人缺考，缺考率10.57%，比113學年英聽第2次考試略增。

高中英聽成績等級分為A級（幾乎完全聽懂）、B級（大致聽懂）、C級（約略聽懂）、F級（僅能聽懂少部分）。

114學年高中英聽第2次考試有12.26%（3293人）考生達A級，41.25%（1萬1077人）考生達B級，39.79%（1萬686人）考生達C級，6.7%（1799人）考生為F級。

分析各題型得分率，黃璀娟指出，考生平均得分率最高的是長篇聽解（68.36%）、其次是短文聽解（63.5%）、圖片聽解（63.02%）、對答（62.53%）、簡短對話（60.78%）。

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114學年共舉辦兩次英聽考試，考生可自由選考，成績擇優使用，2萬2098名考生重複到考兩次考試，占第1次考試考生的2成3，占第2次考試考生的8成2；重複到考的2萬2098名考生中，25.73%於第2次考試提升成績等級，67.49%維持不變，6.78%成績下降。

根據大考中心資料顯示，經擇優計算成績後，114學年有23.9%考生是A等級，35.2%是B等級，35.78%是C等級，5.13%是F等級；以近5年相較，114學年A級考生比率是近5年次高，B級、F級考生比率是近5年次低，C級考生是近5年最高。（編輯：李淑華）1131226