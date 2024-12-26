冷氣團接踵而至 雪山入冬首波積雪約3至5公分

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）雪霸國家公園管理處今天表示，近期冷氣團接踵而至，高山地區已降下入冬以來的第一場大雪，目前積雪約有3至5公分，提醒規劃登山民眾，行前備齊裝備並經訓練課程，確保安全。

雪霸處指出，雪山地區於24日已降下大雪，目前有積雪約3至5公分，除要注意保暖，避免失溫或引發高山症外，低溫環境登山步道容易產生結冰，如雪山圈谷、黑森林、聖稜線或大霸尖山霸基處等路段，都必須謹慎通過，更要熟悉冰斧、冰爪的操作方式。

雪霸處副處長許嘉祥表示，台灣雖位於亞熱帶與熱帶交界，但冬季每逢寒流南下水氣充足，高山即有降雪可能，雪山因高度3886公尺、圈谷地形及位處台灣北端最早攔截寒流水氣，積雪量大，一直是國內雪攀雪訓熱門景點，更經常吸引登山民眾前往朝聖。

為了讓民眾更加認識雪山，雪霸處日前與王品集團共同舉辦「尋訪一座安全的山」系列講座，邀請女登山家李美涼分享雪攀經驗，她擁有高海拔冰雪地攀登技術，也是台灣首位女性攀登南美洲最高峰阿空加瓜峰紀錄者。

李美涼在講座中彙整冬季登山常見的低溫、濕度、強風、冰、雪、濃霧及紫外線等環境問題，並示範雪地衣物裝備如何使用，包括冰斧手持方式、抗風姿勢及如何團隊合作踩踏鬆雪地形等，避免造成失溫、凍傷及雪盲等傷害。

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李美涼指出，冬季攀登高山意外類型，大多是缺乏經驗及技術、裝備配戴及操作不當、體力與負重力不足等原因造成，相關知識及技術，都需要透過專業的雪地室內及戶外課程學習。

雪霸處表示，美麗雪景當前，應先認識雪地環境風險，雪季規劃到訪雪霸園區的山友，行前除留意天氣預報，了解山區環境狀況，不要忘記雪地三寶（冰爪、冰斧及頭盔）且熟悉冰斧冰爪的操作方式，建議行前參加相關訓練課程或由專業領隊帶領，並保持處處小心謹慎的心態，降低登山風險。（編輯：陳清芳）1131226

冷氣團接踵而至，雪霸國家公園管理處26日表示，園區高山已有積雪3至5公分，上山除要注意保暖，低溫環境登山步道容易產生結冰，務必備妥雪攀裝備並熟悉使用方式。（山友江育賢提供）中央社記者管瑞平傳真 113年12月26日