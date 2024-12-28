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首波冷氣團襲台 北市非創傷OHCA死亡案29人

2024/12/28 18:38（12/28 18:59 更新）
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入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象署28日上午發布18縣市低溫特報燈號，並預測愈晚愈冷。圖為台北市信義區民眾穿著保暖外套並戴上帽子保暖。中央社記者翁睿坤攝 113年12月28日
入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象署28日上午發布18縣市低溫特報燈號，並預測愈晚愈冷。圖為台北市信義區民眾穿著保暖外套並戴上帽子保暖。中央社記者翁睿坤攝 113年12月28日
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（中央社記者劉建邦台北28日電）入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，消防署統計從25日至27日非創傷死亡案全台共有112人；而北市消防局統計至今天中午前，北市非創傷及內科OHCA死亡案共29人，呼籲民眾注意保暖。

入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象署觀測，今天清晨平地最低溫是新北市石碇區攝氏9.6度，氣象署說，入夜後是這波冷氣團最冷的時候，苗栗以北7縣市可能有局部10度以下低溫。

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消防署提供統計數據，從25日至27日全台非創傷、內科OHCA（到院前心肺功能停止）死亡案，分別為29人、41人、42人。台北市消防局統計，從25日至今天上午為止，北市的非創傷內科OHCA死亡案則有29人。

北市消防局表示，雖無法判定29死是否受天候因素影響，但適逢強烈大陸冷氣團來襲，導致氣溫驟降，提醒民眾應注意家中長者的保暖措施和用火用電安全，使用瓦斯也要注意通風，避免一氧化碳中毒。（編輯：龍柏安）1131228

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