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若當沖降稅來不及三讀 財長：可能先徵後退但很複雜
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本土語融入幼兒園 教案徵件開跑含3種語言

2024/12/30 11:07
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（中央社記者許秩維台北30日電）113學年幼兒園本土語融入教保活動教學徵選即日起開始徵件，包含台灣台語、客語、原住民族語，獲選案例將放置於全國教保資訊網，提供教保人員教學分享。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵各縣市教保服務機構共同推動本土語言，提升教保服務人員本土語言教學的專業素養，教育部國民及學前教育署自111學年起持續辦理「本土語融入教保活動課程教學資源徵選活動」。

113學年幼兒園本土語融入教保活動教學徵選活動即日起徵件至114年2月28日，徵選語言項目包含台灣台語、客語、原住民族語，並分為「兒歌／童謠／童詩類」、「故事繪本／動畫類」、「教學活動設計教案類」。

教育部提到，歷年徵選出的優秀教案產出許多本土語言教學優良案例，至今已有44則案例放置於全國教保資訊網，提供教保服務人員教學分享，增進本土語言課程教學及研編教材的能力。

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例如112學年徵選活動「故事繪本/動畫類」獲原住民語特優獎的屏東縣三地門鄉地磨兒國小附幼，透過幼兒手繪故事，教師加上文字，師生合製繪本，並結合部落豐富資源，透過與耆老互動、溝通運用對話、歌謠傳唱，讓幼兒於課程中自然學習族語，認同自我生長文化及環境。

台北市溪山實驗國小附幼的作品「菜菜同你講」，則以客語發展教案，製作生動及有趣的對話故事繪本，向幼生介紹日常所吃的蔬菜，進而瞭解營養均衡及多樣性食物攝取；高雄市四維國小附幼的作品「感謝有恁」，將本土語言融入繪本、歌謠、教具與勞作等，引導幼生發現每日照顧自己的警衛、護理師、廚工及老師，培養幼生知恩、感恩的情懷。（編輯：唐聲揚）1131230

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