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跨年境外污染物襲台 空氣品質轉差、金門馬祖亮紅燈

2024/12/30 14:30（12/30 14:56 更新）
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圖為台北市信義區天空一片霧濛。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北30日電）環境部今天表示，明天跨年，空氣品質受到東北季風挾境外污染物影響，PM2.5濃度增加，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，金門及馬祖地區可能達橘色提醒至紅色警示等級。

環境部發布新聞稿表示，綜合最新氣象預報資料、空氣品質模式模擬及監測結果，今天中國上海至山東半島一帶有霾害現象，預計明天東北季風增強，會挾帶境外污染物移入影響台灣，明天全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，金門及馬祖地區可能達橘色提醒至紅色警示等級。

環境部表示，預估明年1月1日午後中部以北空氣品質好轉至普通至良好等級，南部地區位於下風處，風速較弱，空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部說明，今天中國上海至山東半島一帶細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約60至100微克/立方公尺，明天白天東北季風挾帶境外污染物移入，馬祖、金門及北部空品區PM2.5小時濃度可能達40至70微克/立方公尺，境外污染物將隨東北風持續往南移動。

環境部說，預估境外污染物移入影響持續至明年1月1日上午，1日午後境外影響逐漸趨緩，中部以北地區空氣品質改善至普通到良好等級，南部地區位於下風處，風速較弱，仍須留意污染物累積，

環境部提到，已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。（編輯：管中維）1131230

環境部30日上午10時30分公告全國各空品區空氣品質指標預報。（圖取自環境部空氣品質監測網網頁airtw.moenv.gov.tw）
環境部30日上午10時30分公告全國各空品區空氣品質指標預報。（圖取自環境部空氣品質監測網網頁airtw.moenv.gov.tw）
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