吳德榮：跨年天氣西半部晴朗穩定 元旦迎曙光各地雲層多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北30日電）根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新北石碇攝氏11.9度。氣象專家吳德榮說，明天跨年夜活動西半部平地大致尚可，迎曙光各地雲層多則不甚理想；跨年、元旦白天氣溫略降、夜間偏冷。

中央氣象署表示，輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫發生的機率；清晨本島平地最低溫為新北市石碇區11.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受大陸高壓影響，各地晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫明顯回升，夜間「輻射冷卻」，氣溫仍偏低，日夜溫差大。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，明天跨年東北風略增強，東側低層水氣漸增，東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，明晚起南方中層雲逐漸北移，山區有零星飄雨的機率。

吳德榮指出，明年元旦中層雲逐漸籠罩，山區、東半部偶有局部短暫雨，白天起西半部平地零星飄雨的機率逐漸提高。跨年夜活動西半部平地大致尚可，迎曙光各地雲層多則不甚理想；跨年、元旦白天氣溫略降、夜間仍偏冷，戶外活動要保暖。

吳德榮說，最新各國模式模擬，明年1月2至4日另一波冷空氣南下；1月2日中層雲續籠罩，山區及東半部有局部雨，西半部平地也有降雨的機率，氣溫漸降，1月3、4日空氣最強、但僅有達到「東北季風」或「大陸冷氣團」的機率；1月5日冷空氣減弱。模式模擬仍持續調整，應繼續觀察。（編輯：李淑華）1131230