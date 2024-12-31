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公費留考榜單揭曉 核心戰略產業學門錄取15人

2024/12/31 10:53
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（中央社記者陳至中台北31日電）教育部今天公告113年公費留學考試錄取名單，合格報名人數359人，錄取120人，其中6大核心戰略產業相關學門，共錄取15人，將到海外攻讀人工智慧、新興半導體、老人醫學等。

教育部今天發出新聞稿指出，公費留考成績單已寄出，總計「一般公費留學」錄取97人、「勵學優秀公費留學」錄取5人、「原住民公費留學」錄取8人、「身心障礙公費留學」錄取5人。

配合政府推動新南向政策，公費留考今年錄取「赴新南向國家公費留學」5人，預計前往泰國、印度等國攻讀區域研究、電影及新媒體藝術等。

配合政府「關鍵人才培育及延攬計畫」，民國110年起開設6大核心戰略產業相關學門，今年度共錄取15名考生，將攻讀人工智慧（AI）、新興半導體、飛行器定位與導控、健康福祉科技、老人醫學、公共衛生等。

教育部表示，公費留考錄取者須於114年4月1日到8月31日間，到教育部完成簽訂行政契約，並自行申請符合大學辦理國外學歷採認辦法規定的國外優秀大學校院無條件入學許可，最遲應於116年9月30日以前辦妥出國手續，並啟程出國留學。相關資訊可參考教育部網站。（編輯：陳政偉）1131231

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