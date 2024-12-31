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北市114年春節垃圾清運 除夕加班收、初一至初三停收

2024/12/31 11:12
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（中央社記者陳昱婷台北31日電）農曆新年將至，台北市環保局今天公布114年春節期間垃圾清運情形，小年夜當天正常收運，除夕則會加班中午及夜間時段收運，大年初一至初三停收。

台北市環境保護局今天發布新聞稿表示，明年1月28日為農曆除夕，請市民提前安排年終大掃除，若有須汰換的舊家具等大型廢棄物，最晚須在明年1月26日前預約各區清潔隊免費清運，若任意堆置戶外或丟棄道路上，將面臨新台幣3600元至6000元罰鍰。

垃圾清運部分，環保局指出，春節連續假期期間，明年1月27日的小年夜正常收運，除夕當天中午及夜間時段加班收運，屆時將會播放音樂提醒，以利民眾打掃家園。

環保局表示，明年1月29日至31日的大年初一至初三將停收，初四起恢復一般垃圾、廚餘及資源回收物收運，初五適逢週日停收，初六起全面恢復收運，包含開放預約清運大型廢棄物。

環保局表示，各行政區另設有共31處垃圾限時收受點，春節期間民眾如果無法配合垃圾車清運時段，可依據各點營運時間就近排出垃圾。（編輯：李錫璋）1131231

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