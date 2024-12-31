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高中本土語6梯次研習 教師分享用AI練口說、寫詩

2024/12/31 11:39
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（中央社記者陳至中台北31日電）高中於111學年度起全面推動本土語文課程，教育部今年共舉辦6梯次研習，邀請教師分享引導學生用AI（人工智慧）進行詞彙、口說練習，以及進行「桐花三行詩」的創作。

教育部今天發布新聞稿，為協助高中本土語文教師掌握教學概念技巧，今年共舉辦6梯次研習，課程包括課綱解讀、學習評量、教案撰寫、教學示範、主題式教學、差異化教學等。

苗栗高中教師黃琇苓在研習中，分享將AI工具融入客家語教學的技巧，例如使用「阿知牯APP」練習客語標音和發音；用「台灣客語翻譯系統」練習詞彙和口說；運用ChatGPT小組共同創作桐花三行詩並配上插畫等。

黃琇苓分享，AI工具可以模仿和角色扮演，協助學生自我評估、多聽多說，根據每個學生的需求和進度調整教學節奏，也可幫助教師更好地管理班級，提供即時的反饋和改進建議。

教育部表示，優良教案將透過「教學示例彙編」在網站上供全國教師參考使用，未來也會持續辦理研習活動，鼓勵教師交流和分享。（編輯：陳政偉）1131231

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