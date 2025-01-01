不畏下雨低溫 近萬遊客阿里山迎2025第一道曙光

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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）阿里山國家森林遊樂區今天清晨下雨，氣溫不到10度，近萬名遊客仍入園迎接2025第一道曙光，雖然上午7時天色逐漸變亮，不見太陽探頭，現場遊客依舊互祝新年快樂。

迎接2025年元旦日出，近萬名遊客從凌晨起陸續搭阿里山小火車或徒步方式到對高岳、祝山觀日平台與小笠原山觀景平台，因為下著雨，民眾穿雨衣、撐傘期待能見到日出。

此外，為迎新年第一道曙光，嘉義縣政府連續23年在阿里山舉辦日出印象音樂會，今天吸引上千名遊客與嘉義縣長翁章梁、民進黨籍立委陳冠廷、阿里山國家風景管理處副處長陳榮欽、林業及自然保育署嘉義分署分署長張岱，一起在祝山觀日平台欣賞音樂會迎接曙光。

從清晨5時30分開始，由朱宗慶打擊樂團、樂興之時管絃樂團接力演出，兩樂團更共同合奏貝多芬「第9號交響曲」，帶著民眾迎接新的一年到來，為新年祈福。

日出印象音樂會由華裔美籍的創作才子林中宣（SAMLIN）搭配在地鄒族魅力團隊「阿里山風笛euvuvu表演藝術團」壓軸演出，林中宣為阿里山日出印象音樂會製作的全新主題曲「步上軌向前看」，在美妙歡樂的歌聲表演中，為今年音樂會劃下句點。

翁章梁致詞說，雖然沒見到日出，這不代表太陽有沒有出來，天還是會亮，祝大家Happy New Year。

嘉義縣文化觀光局指出，到阿里山國家遊樂區千萬不能錯過周邊景點，可到奮起湖老街走走、走訪步道來趟森林之旅，到石棹、隙頂品茗購茶，也可尋訪特色鄒族部落，最推薦的嘉義高山茶及高山咖啡，千萬不要錯過。（編輯：李亨山）1140101