教育部發新年早安圖 青年海外圓夢計畫簡章將公布

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（中央社記者陳至中台北1日電）今天是2025年的第一天，教育部一早透過Line官方帳號，釋出3張長輩風格的創意早安圖，宣導將於1月23日公告簡章的「青年百億海外圓夢計畫」。

教育部的Line官方帳號經常分享機智問答、用創意圖片宣導政策。今天一早就發出3張早安圖，套用長輩們最喜歡用的荷花底圖，幽默地介紹青年政策。

第1張圖教育部刻意以睡蓮為底圖，打趣地說「這是睡蓮不是荷花」；第2張才放出真的荷花圖，祝福「新的一年荷包有錢花」；第3張圖是一個人手握夢想的水晶球，也是常見的早安圖形式，宣導海外圓夢計畫可讓「夢想掌握手中」。

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行政院規劃青年海外圓夢計畫，總經費達新台幣100億元，教育部次長葉丙成日前在立法院透露，目前規劃有兩大管道，一是青年自己帶著夢想投件，政府安排外部委員擔任導師，提供經費一起將夢想孵化出來。

另一個路線是由部會協助開拓海外機會，再讓青年申請面試，目前已談好500多個名額。教育部近期透過多場焦點座談，收集青年、家長的意見，預計1月23日公布簡章。（編輯：李亨山）1140101