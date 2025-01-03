下風處擴散差 高屏、馬祖空氣品質橘色提醒

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）環境部空氣品質監測網顯示，今天受東北季風影響，環境風場為東北風，高屏位於下風處，污染物易累積，預測高屏空品區及馬祖為對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

環境部指出，依監測資料及氣象署氣象資料顯示，今天受東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件良好，高屏位於下風處，污染物易累積，晚起東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化。

環境部預測，今天竹苗、宜蘭、花東空氣品質擴散影響區及澎湖為良好等級；北部、中部、雲嘉南空品區及金門為普通等級；高屏空品區及馬祖為橘色提醒等級。

週末假日部分，環境部說明，4日高壓出海環境風場為東北東風，清晨至上午東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中南部位在下風處，污染物易累積；預測雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

5日高壓出海，環境風場為偏東風，西半部擴散條件轉差，環境部預測高屏空品區為橘色提醒等級。（編輯：郭諭儒）1140103