資深教師入校提供諮詢 累積服務549校

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（中央社記者陳至中台北3日電）教育部安排經驗豐富的教師擔任輔導員，到各縣市學校提供諮詢，以共同備課、觀課等方式，提升教學品質，自108學年度起已累積服務549所學校。

教育部今天發布新聞稿，自108學年度起持續辦理「入校諮詢服務」，陸續邀請16名經驗豐富的教師加入團隊。輔導員以陪伴的角度進入教育現場，將教學資源與專業親身帶入學校，並和學校一同發現困境、規劃可行方案、解決問題。

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教育部指出，在112學年度的問卷中，顯示有97%以上申請學校教師同意入校諮詢輔導工作坊對其未來教學有很大的助益。超過98%的學校對於再次邀請輔導員入校有高度意願。

這項計畫服務的549所學校中，包含43所「極偏」和「特偏」學校，使偏遠地區的中小學校教師不用離開學校，就可參與教師專業增能研習，獲得教學支持。相關申請資訊可參考「申請國民教育中央輔導團跨域教學分團輔導員入校諮詢輔導平台」網站。（編輯：管中維）1140103