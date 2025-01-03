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環狀線震損雙北共同求償19億 中華工程：均按圖施工、循法律途徑溝通
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首版標誌標線號誌情境圖公布 避免道路資訊混亂

2025/1/3 19:05（1/3 19:41 更新）
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交通部首版「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」由運輸研究所設計，3日公布，提供18種一般道路情境組合圖例。（交通部提供）中央社記汪淑芬傳真 114年1月3日
交通部首版「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」由運輸研究所設計，3日公布，提供18種一般道路情境組合圖例。（交通部提供）中央社記汪淑芬傳真 114年1月3日
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）交通部今天公布首版「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」，提供18種一般道路情境組合圖例，盼從中央到地方的道路工程一致化，避免道路資訊混亂。

交通部首版「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」由運輸研究所設計。

運研所副所長王穆衡說，台灣的道路有2.2萬公里，全台約有3萬多個路口，標線標誌及號誌的重點是要保護用路人，所以要讓駕駛人能看到行人，目前道路設計相關規範散布在各文件中，若工程人員經驗不足，無法完全掌握，難免會有較不理想的設計，參考指引是將現有法規合成視覺化效果。

王穆衡說，參考指引以所有規範為依據，加上情境導向，將常態型事故與標線、標誌及號誌結合，事先解決風險問題，圖例有詳細解說，方便新手工程人員使用。

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王穆衡說，參考指引依照路口環境、道路幾何，區分為具代表性的18種一般道路情境，例如：無號誌的市區正交4叉路口的設計重點，以「停」區分幹支道的路權；在近路口車道就採曲折設計，降低速度風險；路口轉角人行道外推、強化行人安全；充足人行空間及合理化空間配置。

王穆衡說，會持續擴增參考指引的組合圖例情境，並由一般道路延伸到複雜道路，例如5叉以上路口，同時滾動檢討指引內容，兼顧不同用路人需求。（編輯：陳政偉）1140103

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王穆衡
機場管理模擬免再委外 運研所成功建置本土技術
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