清晨各地偏冷苗栗大河7度 白天氣溫稍回升

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）中央氣象署觀測，今天清晨各地偏冷，苗栗大河僅有攝氏7度，主要是輻射冷卻造成，氣象署預報，白天東北季風減弱，多數地區有陽光，氣溫將比昨天稍回升。

氣象署觀測，清晨10度以下輻射冷卻低溫主要出現在新竹縣及苗栗縣，最低是苗栗大河7度，其次是苗栗龍溪9.3度、新竹峨嵋9.4度、苗栗明德9.8度、苗栗造橋9.9度，另台南佳里10.3度，也是輻射冷卻造成。

氣象署指出，清晨東北季風影響，各地感受偏冷，西半部及東北部低溫普遍在13到15度，其他地區約16度，白天開始東北季風減弱，氣溫會比昨天稍回升。

氣象署預報，白天多數地區為多雲到晴、可見陽光，北部及東北部高溫18到20度，其他地區21到24度，中南部日夜溫差大；離島部分，澎湖16到19度、金門12到18度、馬祖11到14度。（編輯：李亨山）1140104