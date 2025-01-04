全國32處學前特教據點 助家長面對幼兒發展問題

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（中央社記者陳至中台北4日電）教育部目前在全國開設32處學前特教服務據點，家長如果發現還沒進入幼兒園的幼童，有發展問題、教養困難等特教需求，可以前往諮詢，獲得個案評估、親職教育等服務。

教育部今天發布新聞稿，介紹學前特教據點。這項服務是針對2歲以上未入幼兒園的幼童，持有身心障礙、發展遲緩證明，或疑似有特殊教育需求，提供家長全方位的支持服務，包括申請資源、優先入園、鑑定安置、教養諮詢等。

桃園市東門國小學前特教服務據點諮詢服務，113年度有超過490人次參與，14場次親子活動及親職講座，也吸引超過1400人次參加。

舉例來說，家長面對孩子的情緒波動或單以哭聲表達時，常會不知所措，特教服務據點透過講座和活動，教導家長如何幫助孩子緩解情緒和解決問題，並了解幼童各個成長階段的發展需求。

教育部表示，會持續透過學前特教服務據點提供「及早入園、資源整合」的服務，確保每個孩子都能在機會平等的環境中成長茁壯。（編輯：李亨山）1140104