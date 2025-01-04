印尼國會議員談新政策 盼台灣農業助糧食自給

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（中央社記者李宗憲雅加達4日專電）近年印尼華裔人士積極投身政治領域，華裔議員張育浩接受專訪表示，華裔參政顯示印尼社會已更為包容開放；他在國會主要關注農業及糧食安全，台灣與印尼已成農業戰略夥伴，希望台灣技術能協助新政府落實糧食自主計畫。

印尼國會「人民協商會議」（MPR）由人民代表會議（DPR）580名眾議員和地方代表理事會（DPD）152名參議員所組成。

華裔約占印尼總人口2.7億人中約5%，在印尼政壇仍屬少數族群，擔任公職的層級最高到部長。議員張育浩（Daniel Johan）是國會中少數的華裔臉孔。

2014年代表民族覺醒黨（PKB）入主國會的眾議員張育浩去年成功連任，展開第3個任期。他日前接受中央社專訪，分享他對華裔參政、台灣與印尼關係、糧食安全及新政府各項政策的看法。

52歲的張育浩在從政前就積極參與各項政治運動，不僅曾創辦學生雜誌、投入宗教組織，1998年更與現任民族覺醒黨黨主席穆海明（Muhaimin Iskandar）共同成立由不同學運組織所組成的「印尼全國青年論壇」（FJPI）。

張育浩2014年代表民族覺醒黨參選人民代表會議（DPR）議員，接著在2019年及2024年皆順利連任。過去2個任期中，張育浩主要關注農業與糧食領域，他告訴中央社：「我一直都在第四委員會，主要關注的機構是農業、漁業和林業，一切都以糧食為中心。」

張育浩所關注的領域，正是去年上任的印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的施政重點，其中糧食安全是優先政策。普拉伯沃曾多次表示，要力拚在未來4年內，讓印尼達到糧食自給自足。

張育浩樂見政府重視糧食領域，並指出，「印尼土地面積廣闊，氣候宜人，應能成為世界糧食強國，但擁有這些優勢的同時，我們卻大量進口糧食，這是因為（過去）管理糧食的方式並不正確」。

他相當支持普拉伯沃的糧食自主政策，並強調「若治理良善，這（糧食）將成為印尼未來發展的根源，我們必須把它（自主權）拿回來」。

針對台灣與印尼關係，曾赴台灣進行交流的張育浩表示，「台灣已成為印尼及許多國家的農業戰略夥伴」並強調，「台灣的農業是全世界最好的，或許僅次於以色列」，因此，台灣能在很多方面支持印尼農業，其中包括協助印尼糧食自給。

張育浩解釋，他希望在農業與科技上與台灣合作，並透露，他與台灣農業部關係密切，希望能共同推動西加里曼丹省的蘆薈產品，以及下游產業。他補充，蘆薈是一種有益健康的關鍵食品，可用在很多地方。

作為華裔，張育浩的選區位於擁有龐大華裔社群的西加里曼丹省，他告訴中央社，現有愈來愈多華裔參政，顯示印尼社會更為包容與開放，若「多元族群能團結，將成為印尼進步的力量」。

他指出，過去人們總說華裔只關注商業和談論經濟，但現在華裔已在印尼社會的各領域有所貢獻。

如今成功連任，張育浩在政壇的知名度和在黨內的地位持續提高，很大原因是他透過社群媒體與民眾互動，現在他的官方Instagram帳號已有逾18萬追蹤人數。

但在網上活躍的張育浩向中央社透露，他起初其實不願意使用社群媒體，但認為這是現在和民眾最有效的互動方式，同時也能讓更多人了解他的工作，才開始與團隊經營社群帳號。

張育浩期許，藉由網路與選民互動，也能更傾聽民眾的訴求，接下來的任期內，他會透過議會爭取偏鄉基礎建設與協助地方農業發展，期盼藉由糧食安全農業發展，推動國家的經濟成長，也使社會更為穩定。（編輯：田瑞華）1140104