病主法將6週年 衛福部拚預立醫療決定年增2.5萬人

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）台灣推動病人自主權利法將滿6週年，鼓勵民眾透過預立醫療決定（AD），為生命旅程設定航線，至今9.3萬人簽署。衛福部今天說，今年目標盼能讓新簽署人數增加到2萬至2.5萬人。

台灣自2019年1月6日起施行病人自主權利法，是亞洲第一部保障病人自主權利的法律，立法核心精神是希望當病人走到生命末了，保障善終權利，也尊重醫療自主，截至2024年止，全台逾9.3萬人在健保卡完成預立醫療決定的意願註記。

為讓大眾更加了解預立醫療決定（AD）重要性，財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心在病主法上路6週年前夕，與九歌兒童劇團合作，改編器捐病主中心2023年出版的「樹懶爺爺的心願」繪本，共同製作「牛爺爺的心願」兒童劇，將複雜醫療及生死抉擇轉換成容易理解的戲劇表演。

「牛爺爺的心願」兒童劇今天下午在文山劇場熱鬧上演，衛福部醫事司司長劉越萍也帶著小朋友一起來看劇。她會前接受媒體聯訪時表示，若沒有深思熟慮，可能會認為預立醫療決定不重要，盼各界可以一起打破只看現況、卻沒想到未來的淺碟文化。

劉越萍說，除利用不同管道推廣，同時也要向下扎根，當孩子從小就能自然談論，推廣的速度就會加快，這也是為什麼要推出兒童劇；過去每年約1萬到1.5萬人簽署，接近2萬人左右，今年目標是讓新簽署人數增加到2萬到2.5萬人。

不過，媒體詢及，現行規定簽署AD前，必須先進行預立醫療照護諮商（ACP），目前各醫院ACP門診每人自費約新台幣3000元上下，費用是否可能降低。

劉越萍指出，預立醫療照護諮商（ACP）團隊涵蓋各領域專業人員，去年7月起，健保已針對末期病人等特定對象提供健保給付，低收、罕病也有相關補助，透過多元管道齊下，若執行過程認為還有需要檢討之處，不排除調整費用或在法制上調整，但她認為在萬物齊漲前提下，相對而言不見得真的算貴。

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器捐病主中心執行長蔡宏斌表示，台灣今年正式邁入超高齡社會，站在社區照護角度，推動韌性醫療外，對社會中很多的老老照顧、醫養結合等議題，關鍵在於把醫療跟長照資源整合，尤其需要知道長輩的心願，包括不能進食時要不要放鼻胃管、身後要不要捐大愛等，都很值得關注。

儘管已有9.3萬人簽署，仍不到全台灣人口的1%。被問及推動困難時，蔡宏斌表示，推動障礙在於照顧方面的細節，醫療跟長照兩個體系如何串聯結合是重要課題；簽署AD要有表達意思能力，呼籲40到65歲族群可提早規劃未來，而70歲以上長者只要還能表達意願，希望家人能協助，讓長輩的心願在人世間有最好延續。（編輯：陳政偉）1140104