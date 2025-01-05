教育部送40教師訪西班牙 激發美感課程創意構想

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北5日電）為提升教師的國際素養，教育部委請台灣師範大學帶領40名美感教師前往西班牙，到博物館、世界文化遺產、學校教育進行深度參訪，盼啟發美感教育的新視野。

教育部今天發布新聞稿指出，經評選出來的美感教育教師參與「2024美感教育教師國際參訪計畫」，兩團共40名教師分別於去年10月、11月前往西班牙的地標性建築與藝文場館，包括米羅美術館、畢卡索美術館等參訪，從光線角度、花圃種植、建築用料到色彩搭配等設計，處處可發現建築師對人文的思考，也激發教師對美感課程設計的創意構想。

教師團隊也前往參訪有百年歷史的馬德里高等陶瓷學校，這所學校課程融合傳統技法與現代材料，從釉料調製到個人創作，兼顧技術與藝術表達，教師們也觀察到此校結合實務技能與市場導向，幫助學生將工藝技術應用於多元領域。

桃園市大忠國小教師邱鈺鈞分享，此校對陶瓷在建築上的精確使用，讓教師們聯想到鶯歌的陶瓷博物館及宗教廟宇的剪黏藝術，很值得台灣建築業與陶瓷藝術家參考，攜手共創永續發展的地方文化特色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教師團隊也到馬德里的重點中學參訪，並觀察到學校為培養學生的跨領域素養，將傳統文化與現代議題融入課程，美術教室內提供多樣化素材與專業指導，鼓勵學生在探索個人風格的同時提升藝術表達能力，走廊上也展示學生藝術結合數學課程概念的花磚設計作品。

教育部表示，國際參訪計畫帶領教師深入了解西班牙在教育的多元實踐與文化傳承，盼啟發對台灣教育的思考與創新；為持續推動美感教育「國際鏈結」，教育部也規劃今年2月辦理出國參訪教師返國經驗分享會，讓國際美感交流效益擴散至更多現場教師。（編輯：管中維）1140105