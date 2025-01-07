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雪霸喜迎2025年首場雪 山友征服主峰讚銀白世界

2025/1/7 13:20（1/7 14:16 更新）
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冷氣團一波接一波，雪霸國家公園逾3000公尺以上高山再次出現降雪，有山友沿聖稜線一路攀登雪山主峰，直呼天氣寒冷，但美景令人讚嘆。（楊睿安提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月7日
冷氣團一波接一波，雪霸國家公園逾3000公尺以上高山再次出現降雪，有山友沿聖稜線一路攀登雪山主峰，直呼天氣寒冷，但美景令人讚嘆。（楊睿安提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月7日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）冷氣團一波接一波，雪霸國家公園逾3000公尺以上高山出現降雪，有山友沿聖稜線一路攀登雪山主峰，記錄2025年首場雪霸的雪白銀色世界，直呼天氣寒冷，但美景令人讚嘆。

雪霸國家公園管理處今天指出，根據中央氣象署天氣預測，未來1週受到接連冷氣團影響，雪霸高山地區有持續降雪機會，即日起至3月底為雪霸園區雪季服務管理期，申請入園登山應檢附「登山安全管理評估表」，具備雪攀裝備與技能及雪地登山計畫，做好保暖措施。

1名楊姓山友在網路分享近日攀登聖稜線經驗，從大霸登山口起登，首日先在九九山莊整備；隔天一路經加利山、伊澤山、大霸尖山、小霸尖山後到霸南山屋休憩；第3天凌晨4時出發，中午時分在素密達山屋附近，開始下起冰霰，下午抵達雪北山屋休息；第4天凌晨5時出發，沿途已是雪白一片，並且在上午9時許順利登上雪山主峰。

楊姓山友表示，從大霸尖山、沿著聖稜線走到雪山主峰，儘管「冷死了」，但沿途記錄下2025年雪白一片的銀色世界美景，令人驚豔。

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雪管處副處長許嘉祥指出，雪霸高山地區與一般旅遊地區不同，除有降雪、冰霰，山徑步道也會結冰，山區還會伴隨強風，整體低溫常在攝氏零度以下，包含黑森林步道、品田V型谷、大霸尖山霸基處都是濕滑的結冰步道，雪山圈谷至雪山主峰的步道上，也是冰雪岩混合的狀況，再加上山區稜線強陣風，山友每踏出一步都必須小心注意。

許嘉祥提醒，攀登雪山並非一般大眾旅遊活動，環境相對惡劣且救護資源不易到達，若有規劃雪霸園區登山追雪民眾，務必瞭解環境風險，做好萬全準備，以維護登山安全。（編輯：戴光育）1140107

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冷氣團接踵而至 雪山入冬首波積雪約3至5公分
冷氣團一波接一波，雪霸國家公園逾3000公尺以上高山再次出現降雪，有山友記錄2025年高山雪白銀色世界。（楊睿安提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月7日
冷氣團一波接一波，雪霸國家公園逾3000公尺以上高山再次出現降雪，有山友記錄2025年高山雪白銀色世界。（楊睿安提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月7日
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