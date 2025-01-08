吳德榮：9日起強烈冷氣團報到轉濕冷 平地低溫探5度

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（中央社記者張雄風台北8日電）據氣象署網站，今天凌晨本島平地最低溫為苗栗三灣攝氏9.4度。氣象專家吳德榮表示，明天起至12日清晨轉濕冷，預估達強烈大陸冷氣團強度，局部平地低溫可降至5度，高山降雪機會高。

中央氣象署今天發布 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低。今晨至上午苗栗局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生。

氣象署網站，今天凌晨本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉9.4度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨因冷空氣稍減弱、中層雲又阻擋了「輻射冷卻」，氣溫較昨天明顯回升，各地區平地最低氣溫約在11至13度。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今天結構鬆散的中層雲籠罩，各地多雲時晴，東半部偶有零星少量降雨；冷空氣稍減弱，北部偏涼、中南部舒適，各地早晚冷。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，明天起冷空氣再增強、氣溫再降，北部、東半部轉有雨、愈晚愈濕冷，將使氣溫下降至符合「強烈大陸冷氣團」的標準，「低溫特報」的範圍不但擴大，部分平地清晨最低氣溫仍可降至5度左右。

吳德榮說，10日北、東部降雨最明顯，北台灣最高溫約僅14度，整天濕冷；11日至12日清晨、大台北、東半部有局部短暫雨的機率，仍很濕冷；3000公尺以上高山降雪機率高，2000公尺以上也有機會。

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吳德榮表示，12日白天轉晴冷，夜間因強「輻射冷卻」冷到13日清晨，仍將出現「極端低溫」。

吳德榮說，最新各國模式模擬，13日白天起至14日各地轉晴朗穩定，冷空氣漸減弱、逐日明顯回暖，早晚氣溫仍偏低；15日另一波冷空氣逐漸接近，16、17日南下影響，看來又是強冷空氣，但為期末模擬，還需要觀察。（編輯：李亨山）1140108