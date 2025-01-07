竹苗入夜到清晨防10度以下 9日起高山降雪機率增

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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象署表示，今晚至明晨竹苗、金門仍要留意局部攝氏10度以下低溫；9日起強烈大陸冷氣團影響，加上水氣偏多，中部以北平地低溫約10至12度，北部、東北部2000公尺以上高山降雪機率增。

中央氣象署今天發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今晚至明晨新竹、苗栗及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，明天持續受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，中南部日夜溫差大。預估明天清晨中部以北平地普遍低溫為11至13度，南部14至16度；白天北部高溫17至21度，南部23至25度。

縣市氣溫預報圖。（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）

張竣堯表示，9日強烈大陸冷氣團南下，加上水氣較多，北部白天就可以感受到降溫，高溫約15至19度，其他地區下半天開始氣溫也會快速下降；預估最冷的時間點會是在9日晚至10日晨，中部以北、東北部低溫10至12度，南部、花東約12至15度，局部地區仍有10度以下低溫發生。

張竣堯進一步說明，12日至13日清晨仍有強烈大陸冷氣團影響，但已轉偏乾冷，若再加上輻射冷卻，不排除夜晚至清晨局部地區氣溫會再更低一些；13日白天起冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；預估下一波冷空氣16日再南下，至於強度則須再觀察。

降雨方面，張竣堯指出，明天水氣稍增，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。

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張竣堯說，9日至11日強烈大陸冷氣團影響期間，水氣也偏多，北部、東半部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；12日至14日水氣少，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。

張竣堯提到，9日至11日高山溫度都有達降雪標準，若水氣能配合，北部、東北部2000公尺以上高山都有機會降雪；9、10日在中部2500公尺以上高山，11日3000公尺以上高山也仍有降雪機率。整體而言，9日晚至10日晨是山區降雪機會最高的時間點，也要留意路面結冰、霧淞等現象。（編輯：陳政偉）1140107