南投專案稽查春節食品 雲林產辣椒農藥殘留超標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）迎接春節，南投縣衛生局專案稽查，針對年節食品製造業者、年菜餐廳共31家業者抽驗69件食品，其中網路商店新鮮屋FRESCO販售的辣椒農藥殘留超標，由產地雲林縣衛生局查處。

南投縣政府衛生局今天透過新聞稿表示，加強春節食品安全管理，稽查年節食品製造業者、應景食品販售業者、年菜餐廳共31家業者，抽驗69件食品，包含豬肉、花生製品、豆干、香腸、即時餐食等，檢驗項目有動物用藥、真菌毒素、防腐劑、亞硝酸鹽及衛生標準等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局指出，透過網路商店「新鮮屋FRESCO」購入的辣椒農藥殘留與規定不符，請網路商店所在地台北市衛生局查處，再轉辣椒產地雲林縣衛生局辦理後續裁處事宜；結果顯示，南投縣內食品業者整體衛生管理良好。

衛生局長陳南松說，民眾買年貨應注意來源及標示清楚，避免買來路不明散裝食品，外觀顏色過於鮮豔、氣味刺鼻或異常芳香食品，應謹慎避免購買；也提醒民眾遵守「預防食品中毒五要」原則，要洗手、要新鮮、要徹底加熱、要注意保存溫度、要生熟食分開。（編輯：陳仁華）1140107