加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院三讀增警消等退休金 銓敘部：1700億納稅人負擔
首頁 / 生活

類紀實片「上醫」談未病之治 探索精準智慧醫療

2025/1/7 19:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北7日電）東臺傳播製作人袁瑗受到一場演講啟發，在與國家衛生研究院合作科普影片企劃中，以「上醫」治未病為題，用類紀實手法，在角色互動中，帶觀眾認識最新科技發展下的預防醫學。

健康活到老是每個人共通的願望，但到底哪些方法真的可以強身健體又不傷身；飛速發展的科技又能給予人們什麼樣的幫助，是人們常有的疑問。為了推廣科普，國家衛生研究院首次跨領域與東臺傳播製作團隊攜手合作，由金鐘獎導演夏紹虞操刀，在國家科學及技術委員會補助下推出新片「上醫」，今天舉辦首播記者會。

片中，老教授黃光和（魯文學飾），與偏鄉醫師劉宇蓁（周儒欣飾）、研究員郝建安（蕭子墨飾）和其妻子音樂家涂夢竫（詹凱琪飾）、記者安慕希（覺婉榕飾）5個角色的故事，圍繞著「上醫」這個研究計畫展開。

故事中，有出現阿茲海默症前兆的老教授所面臨的「醫者自醫」困境，更有帶有漸凍症基因的音樂家走出恐懼的心路歷程，並藉熱血記者的採訪，帶觀眾一窺科技發展下，預防醫學的發展。

談起影片策畫，計畫主持人、國衛院癌症研究所研究員兼學發處副處長李岳倫表示，國衛院自2018年開始建構的國家人體生物資料庫整合平台，正是讓科學家發展預防醫學的重要利器；因此在與製作團隊溝通的過程中，誕生以預防醫學為主題，以黃帝內經中「下醫治已病、中醫治欲病、上醫治未病」為概念的「上醫」。

提出「上醫」主題，袁瑗說，是因為自己聽到中研院院士楊泮池在1場演講中，從預防醫學談到產業鏈、從高科技回到反璞歸真的人本思考，讓深受啟發；而國衛院院長司徒惠康溫文爾雅的學者風範，則讓她對角色「黃光和」的想像更為具體。

去年以真人實境手法拍攝「實習生的筆記本」拿下團隊第5座電視金鐘獎，今年再挑戰類紀實影片，袁瑗說，這是因為自己擅長紀實科普，導演夏紹虞則擅長電影，自己醫直想置入更多科學科技，夏紹虞卻更在意個性塑造與故事完整性，最終雙方互補，調整出以人本為主的故事主線。

google news透過 Google News追蹤中央社

然而這過程並不順利，袁瑗說，費時8個月寫出劇本，變成著重病後治療的「下醫」，只能砍掉重練，甚至在時間壓力下，親自下馬編劇；過程中夏紹虞不時對其中科學內容丟出「這與我有甚麼關係」的簡單問題，促自己在將5G AIoT（通訊技術、智聯網）等內容融入生醫領域的同時，也思考科技與民眾的關係。

司徒惠康指出，國衛院成立至今將近30年，重要目標就是增進國人健康福祉，並將研究成果轉化成醫療臨床的預防、診斷與治療，盼透過12日起連3個週日下午3時將在民視新聞台播出的影片，讓大眾更了解精準全齡健康、精準智慧醫療的研究成果。（編輯：陳清芳）1140107

#國家衛生研究院
#楊泮池
#金鐘獎
#國衛院癌症研究所
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：