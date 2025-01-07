類紀實片「上醫」談未病之治 探索精準智慧醫療

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（中央社記者曾以寧台北7日電）東臺傳播製作人袁瑗受到一場演講啟發，在與國家衛生研究院合作科普影片企劃中，以「上醫」治未病為題，用類紀實手法，在角色互動中，帶觀眾認識最新科技發展下的預防醫學。

健康活到老是每個人共通的願望，但到底哪些方法真的可以強身健體又不傷身；飛速發展的科技又能給予人們什麼樣的幫助，是人們常有的疑問。為了推廣科普，國家衛生研究院首次跨領域與東臺傳播製作團隊攜手合作，由金鐘獎導演夏紹虞操刀，在國家科學及技術委員會補助下推出新片「上醫」，今天舉辦首播記者會。

片中，老教授黃光和（魯文學飾），與偏鄉醫師劉宇蓁（周儒欣飾）、研究員郝建安（蕭子墨飾）和其妻子音樂家涂夢竫（詹凱琪飾）、記者安慕希（覺婉榕飾）5個角色的故事，圍繞著「上醫」這個研究計畫展開。

故事中，有出現阿茲海默症前兆的老教授所面臨的「醫者自醫」困境，更有帶有漸凍症基因的音樂家走出恐懼的心路歷程，並藉熱血記者的採訪，帶觀眾一窺科技發展下，預防醫學的發展。

談起影片策畫，計畫主持人、國衛院癌症研究所研究員兼學發處副處長李岳倫表示，國衛院自2018年開始建構的國家人體生物資料庫整合平台，正是讓科學家發展預防醫學的重要利器；因此在與製作團隊溝通的過程中，誕生以預防醫學為主題，以黃帝內經中「下醫治已病、中醫治欲病、上醫治未病」為概念的「上醫」。

提出「上醫」主題，袁瑗說，是因為自己聽到中研院院士楊泮池在1場演講中，從預防醫學談到產業鏈、從高科技回到反璞歸真的人本思考，讓深受啟發；而國衛院院長司徒惠康溫文爾雅的學者風範，則讓她對角色「黃光和」的想像更為具體。

去年以真人實境手法拍攝「實習生的筆記本」拿下團隊第5座電視金鐘獎，今年再挑戰類紀實影片，袁瑗說，這是因為自己擅長紀實科普，導演夏紹虞則擅長電影，自己醫直想置入更多科學科技，夏紹虞卻更在意個性塑造與故事完整性，最終雙方互補，調整出以人本為主的故事主線。

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然而這過程並不順利，袁瑗說，費時8個月寫出劇本，變成著重病後治療的「下醫」，只能砍掉重練，甚至在時間壓力下，親自下馬編劇；過程中夏紹虞不時對其中科學內容丟出「這與我有甚麼關係」的簡單問題，促自己在將5G AIoT（通訊技術、智聯網）等內容融入生醫領域的同時，也思考科技與民眾的關係。

司徒惠康指出，國衛院成立至今將近30年，重要目標就是增進國人健康福祉，並將研究成果轉化成醫療臨床的預防、診斷與治療，盼透過12日起連3個週日下午3時將在民視新聞台播出的影片，讓大眾更了解精準全齡健康、精準智慧醫療的研究成果。（編輯：陳清芳）1140107