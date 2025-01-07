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Rent租車條款遭疑蒐集過多個資 公路局8日行政檢查

2025/1/7 21:14（1/7 22:04 更新）
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消基會今天質疑，和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，恐涉違法。（中央社檔案照片）
消基會今天質疑，和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，恐涉違法。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北7日電）消基會今天質疑，和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，分享及利用對象包含關係企業及未來合作對象，恐涉違法。交通部公路局表示，明天將至和運公司辦理行政檢查。

消基會質疑和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，除了姓名、電話、駕照，還有配偶個資等，範圍過大，分享及利用對象包含關係企業及未來合作對象，恐涉違法，應立即強制刪除。

公路局回應，台北市區監理所將於明天由運管、政風、資訊人員，會同公路局本部資訊室、委外資訊廠商達文西個資暨高科技法律事務所，至和運公司辦理行政檢查，查核其租車填寫資料項目及內容是否有違反個資法相關規定，再依法令規定辦理。（編輯：陳政偉）1140107

#iRent
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#消基會
#台北市區監理所
#達文西
#交通部公路局
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