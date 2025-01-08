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機場節電競賽 企業組總節電量超過每年1600萬度

2025/1/8 18:04
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（中央社記者吳睿騏桃園機場8日電）「桃園國際機場永續行動節電競賽活動」結果出爐，機場公司說，企業組競賽期間共執行超過80項改善方案，總節電量超過每年1600萬度，相當於21座大安森林公園一整年的碳吸附量。

桃園國際機場公司今天發布新聞稿表示，為落實2050淨零碳排及永續企業ESG社會責任，機場公司舉辦「桃園國際機場永續行動節電競賽活動」，企業組統計111至112年度各自於單位內推行的節電措施，個人組則鼓勵提出有助機場環保節能的綠點子。

機場公司指出，經過初、複審，活動共遴選出企業組8組及個人組8名得獎者，並由機場公司總經理范孝倫頒獎。

在企業組方面，機場公司說，獲得特優的長榮空廚股份有限公司，以太陽能光電發電，2年內合計產出156萬度電，另採取回收水方案，將廢水在回收後用於非食品製程，如冷卻水塔、園藝景觀等用途，2年共減少32公噸碳排放量。

至於個人組方面，機場公司表示，包括建議配合桃機入出境尖離峰作業特性，在少有旅客通過的區域採50%亮度照明，每年節電可達27萬度，減少CO2e排放約134公噸。

另外，利用機場每天產生的廚餘，轉換成生質油品的化廢為寶方案，都顯示出參賽者的觀察及創意綠點子，機場公司也從善如流，在茶水間設置廚餘回收桶，為環保節能盡一份心力。

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機場公司說，統計企業組各參賽單位在競賽活動期間，共執行超過80項改善方案，總節電量超過每年1600萬度，且預估未來2年還可進一步節約每年800萬度電以上，再加上個人組各類提案，若進一步推動落實，預期可產生每年超過1000萬度的節電效果。

機場公司指出，桃機已連續6年成功取得國際機場協會（ACI）減碳標章等級3認證，未來也將持續爭取等級4，將持續與機場大聯盟夥伴共同努力，朝向國際低碳綠色機場邁進。（編輯：張銘坤）1140108

范孝倫
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