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14大學推教育大數據微學程 分析轉化變證據黃金

2025/1/9 10:58
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（中央社記者許秩維台北9日電）教育部推動教育大數據微學程，由14所大學培育AI與大數據結合教育的人才，並引導學生進行教育大數據分析專題，讓教育大數據從「數據糞土」轉化為「證據黃金」。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，由教育部資訊及科技教育司主辦、台師大承辦的「教育部第三期教育大數據微學程啟動會議」近日在台師大登場，計畫宗旨匯集14所大學與22縣市政府的數位學習辦公室，共同推動大數據技術應用於教育，致力培育具備數據分析能力的人才。

擔任教育大數據微學程分項辦公室主持人的台師大教授許庭嘉表示，14所大學作為計畫核心執行單位，推動AI與大數據結合教育領域的人才培育，並引導學生進行教育大數據分析實務專題；同時協助縣市教育局挖掘中小學數據、探索學習過程，與數位學習平台產業合作，分析學習數據，為中小學適性化學習提供實證支持。

教育部「推動中小學數位學習精進方案」專案辦公室執行秘書郭伯臣說明，透過教育大數據的應用，不僅提升師生的數據分析與實證教育研究能力，也鼓勵與各縣市教育局及數位學習產業合作，也提供學生操作真實數據的機會。

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許庭嘉也與縣市教育局合作進行「酷課雲」學習平台的數據分析，聚焦COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間學生的學習行為。在台北市教育局長湯志民監督下，許庭嘉指導的碩士生吳宇凡分析7768名小學生在討論區的發言數據，發現高頻或正面情緒的發言促進行為參與及社交參與，進一步研究發現，專注於糾正同儕錯誤的學生，其線上測驗成績顯著較佳。

另外，許庭嘉指導的碩士生劉櫂弘，用酷課雲小學英語科教學影片的觀看紀錄研究發現，偏好結合快轉、播放與重播操作的學生，展現重點複習及學習調整的後設認知，其測驗成績較佳，僅持續播放單一行為的學生多屬低分組，這些成果彰顯教育大數據從「數據糞土」轉化為「證據黃金」的價值。（編輯：管中維）1140109

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