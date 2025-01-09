春節團圓不擔心 失智症協會整理6項安心指南

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（中央社記者曾以寧台北9日電）農曆春節是團圓時光，卻也是失智症患者走失高峰期，環境變化更為照顧帶來挑戰。失智症協會整理活動安排、打招呼、布置到相處等6項安心指南，助家屬從容與失智者團圓。

今年農曆春節有9天連假，為家人團聚帶來珍貴時光，但失智者因認知功能退化、對環境改變適應較為困難，環境變化、寒冷天氣或過於熱鬧的氛圍，都可能導致他們出現情緒波動或行為混亂，甚至提高走失風險，因此台灣失智症協會透過新聞稿提出6大安心叮嚀。

第1、安排合適活動，促進親情互動；失智者若平時規律參加社區活動，過年期間可能因為習慣改變而感到焦慮。建議家屬可陪伴失智者進行簡單、有趣的活動，例如散步、打麻將、寫春聯或包紅包，也可以請長輩教孫輩做年糕、一起看影片做簡單運動，讓他們保持參與感。

第2、體諒失智者，減少壓力源；失智者看見熟悉親人可能很開心，但也可能在對陌生親友或熱鬧環境時不安，親友可主動自我介紹，避免「猜猜我是誰」等記憶測驗的遊戲，也建議來家中拜訪的親友時間錯開，避免過度刺激或疲累。

若觀察到失智者有無法適應的狀況，可減少人群和環境刺激，包含繁複布置造成的視覺壓力等，安排安靜空間，由熟悉的照顧者協助安撫，或適時引導他們進行喜愛的活動、美食分散注意力，以幫助穩定情緒，營造更輕鬆愉快的團聚氛圍。

第3，要注意飲食及居家安全；關注失智者的飲食分量，避免嗆咳或不適；避免年糕、果凍等容易引發哽噎的食物。裝飾方面，應避免擺放易碎或體積小的物品，以免造成危險或誤食。對於失智者經常活動的區域，應保持整潔、避免雜亂，並提供熟悉、舒適的生活空間，讓失智者安心。

第4、保暖禦寒、善用防走失措施；春節期間是失智者走失的高峰期，加上寒冬氣候，走失帶來的意外風險更高。家屬應特別注意長輩的保暖衣物，將外套放在玄關顯眼處隨時提醒，並於每日出門前拍下當天照片，作為協尋依據。

可在背包或衣物上配置緊急連絡卡、愛心布標，或衛星定位器等輔具，加強防走失安全。外出時，最好由2位家人陪同，避免讓失智者單獨留在公共場所，必要時，可主動尋求志工或工作人員的協助。

第5、照顧人力、藥物事先備妥；家人親友的支援固然重要，但符合長期照顧2.0服務資格的民眾仍可使用長照資源，需提前預約春節長照並留意各地服務資訊。同時，回診及藥物相關事宜應提前準備。若有慢性病連續處方箋，可依中央健康保險署規定提前10天領藥，確保佳節時穩定用藥。

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第6、溫馨年節，友善從你我做起；可事先與平日較不熟悉失智家人狀況的親友溝通，讓他們了解失智者可能有的反應，以降低相處過程中的誤解。同時，失智者在外難免有無法配合的狀況，隨身攜帶相關證明文件，可幫助他人理解，獲得包容。

台灣失智症協會理事長徐文俊呼籲，春節是觀察家人健康、加強親情聯繫的重要時刻，透過陪伴觀察家人是否有失智症早期徵兆，及早就醫診斷，有助於控制症狀並減輕家庭負擔。也呼籲大眾，失智友善從每個人做起，若觀察到失智家庭需要幫助，請不吝伸出援手，帶給失智家庭一份友善力量。（編輯：李亨山）1140109