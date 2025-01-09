高鐵春節再加開12班次 1/11開放預購

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台灣高鐵公司今天表示，春節疏運訂位踴躍，將再加開12班次列車（南下5班、北上7班），11日凌晨0時起開放預購。

台灣高鐵發布新聞稿，依照目前訂位狀況，春節疏運期間北上各車次自1月31日（初三）中午以後，至2月1日（初四）及2月2日初五持續熱銷（即長區間座位已所剩有限），建議旅客儘早規劃北返行程，提早訂位購票。

台灣高鐵表示，旅客除可預訂再加開的車次外，也可多利用春節疏運期間特別加開的16班延後收班北上列車及2班提早發車的北上列車，避開尖峰時段人潮，確保行程順暢。

台灣高鐵統計，春節疏運再加開12班次後，共加開380班次列車（南下205班、北上175班），總計12天提供2258班次列車的旅運服務。

另外，為因應春節疏運期間可能出現的自由座人潮，台灣高鐵特別於旅客需求較高時段擴大台中以北區間的自由座運能，共有47班次（南下10班、北上37班）行駛南港—台中、停靠沿途各站的區間列車，且均配置8節自由座車廂，加強疏運旅客。

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台灣高鐵說，高鐵企業網站也會依各車站人潮狀況，即時更新「車站人潮資訊」燈號，建議旅客於出門搭高鐵前確認燈號，避開尖峰時段。

台灣高鐵提醒，2月8日為補上班日，當天將增開2班次（1504、1202）北上列車，服務通勤旅客，並於1月10日開放購票。（編輯：管中維）1140109