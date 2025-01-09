教育部次長林騰蛟將退休 曾輔佐5名教長

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（中央社記者陳至中台北9日電）教育部常務次長林騰蛟即將於2月屆齡退休，他曾經輔佐5名部長，歷經政黨更迭，也曾長期代理體育署長，創下代理最久的紀錄。

林騰蛟是台灣師範大學工業教育所博士，曾擔任國小教師，後投入公職服務。他在擔任新北市教育局長任內，新北市有多所校長涉向營養午餐業者索賄，林騰蛟大刀闊斧改革，使市內中小學校長大幅換血。

林騰蛟於民國104年接任教育部常務次長，歷經5名教育部長包括吳思華、潘文忠（2任）、吳茂昆、葉俊榮、鄭英耀，服務將近10年，期間也經歷政黨輪替。

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台灣代表團於民國110年出征東京奧運時，因選手搭經濟艙、官員搭商務艙引發爭議，時任署長張少熙返台後歸建台灣師範大學，由林騰蛟扮演「救火隊」代理職務。後續因首長任用資格等因素，體育署長懸缺多時，讓林騰蛟創下史上最久的代理署長紀錄。

教育部預計在農曆年前，幫林騰蛟舉辦歡送會，表達對他長期付出的感謝。（編輯：陳政偉）1140109