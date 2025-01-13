月津港燈節1/18起刻畫光年輪 台日韓66組作品迎客

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南月津港燈節將於18日開幕，以「光的年輪」為主題規劃4大展區，邀請包括日本、韓國藝術家，以及過去曾參與月津港燈節的15組團隊參與，共66組作品打造特別視覺饗宴。

台南市政府今天在鹽水永成戲院舉行月津港燈節宣傳記者會，說明今年策展內容，市長黃偉哲宣布展期自18日起至2月16日，將於18日在鹽水區月津港親水公園舉行開幕儀式。

黃偉哲致詞表示，鹽水區從月津港燈節、月之美術館特展開始，一直到鹽水蜂炮達到高潮，是動靜皆宜且充滿文化小鎮，靜態光影及動態煙火映照，都打造出美麗的鹽水，迎接國內外遊客參與年度盛事。

黃偉哲指出，邁入第15年的月津港燈節已不僅是台南盛事，更是全台灣極受歡迎活動之一，今年策展主題為「光的年輪」，除象徵古都台南即便剛過400年，年輪仍持續在歷史上刻畫出深深印記，也是闡述許多藝術品從月津港燈節出發，如年輪、水波般向外擴展的意象。

台南市政府文化局代理局長林韋旭說明，今年策展扣合主題「光的年輪」，呈現累積15年來的感動與創作深度，亮點作品包括位於藝術燈區的主燈「無盡光輪」，水幕投影作品「光的年輪」，還有日本藝術家森岡厚次「又一個月圓」等。

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他說，月津港燈節以整個鹽水城鎮為展場的特殊策展環境，15年來已有超過300個藝術團隊的參與、累積，讓從一開始的地方燈節，躍身為國際性城市品牌，成為光藝術及城市交流平台。

林韋旭表示，今年與以往不同的是新闢公19口袋公園，依現地自然環境設置4件植物意象「榮光幻花」作品，以台灣常見的姑婆芋、蕉葉、蒲公英、野花造型，利用金屬轉譯，以巨型花朵雕塑與光環境，打造童話般夢幻花園。（編輯：陳仁華）1140113

台南月津港燈節將於18日開幕，以「光的年輪」為主題規劃4大展區，展出共66組作品。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月13日