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青少年淋病案例增 醫：長期不治療恐造成不孕

2025/1/13 17:54
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（中央社記者曾以寧台北13日電）國教盟今天表示，青少年淋病病例12年暴增7倍，呼籲加強防治。疾管署表示，持續與教育部合作強化安全性行為教育。醫師則提醒，若染淋病長期不治療，恐留下不孕後果。

國教行動聯盟今天呼籲衛生福利部，擬定青少年性病防治計畫，並提升性病篩檢與治療的資源投入，推動性病防治宣導也應多樣化。

衛福部疾病管制署發言人曾淑慧今天接受媒體採訪表示，持續與教育部合作，強化梅毒、淋病等性傳染病防治及安全性行為教育宣導，並請教育部強化辦理校園性教育及性傳染病防治宣導，提升青少年自我保護知能，深化疾病預防及防護方法，降低淋病感染風險，維護自身健康。

疾管署表示，將持續嚴密進行淋病疫情監測，掌握疫情趨勢變化，並強化醫療院所淋病通報作業，督請地方政府衛生局輔導轄內醫療院所，依傳染病防治法進行通報，並提供淋病患者妥適治療及衛教。

台北榮總泌尿部主任黃逸修今天接受媒體聯訪指出，推測是因青少年對於性病傳染問題，並不是非常在意，或是學校健康教育沒有做到非常完整，加上如今網際網路、通訊軟體發達，種種原因都可能造成淋病在青少年間盛行率增加。

黃逸修說明，淋病是經由性行為傳染，不論男性、女性，都可能感染。一般來說，男性在潛伏期2到3天後就會發現尿道分泌物變多，頂多拖1到2週就會就醫；由於女性不見得有明顯症狀，若又沒有警覺性，恐得病也不自知。

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若得淋病而不自知，長期不治療，黃逸修指出，可能在男性身上造成尿道狹窄，甚至可能造成副睪發炎；女生若遭感染，診斷又更困難，且後遺症恐造成輸卵管、卵巢、骨盆腔發炎，尤其青少年若不願意跟父母說、拖延就醫，不論男女，都可能造成不孕後果。

防治淋病，黃逸修指出，最重要的是教導青少年，從事性行為要戴保險套，採用安全措施，並盡量不要有太複雜的性行為對象；此外也可以考慮定期接受性病篩檢。（編輯：張雅淨）1140113

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