台南8旬婦解黑便易頭暈 膠囊內視鏡助發現小腸出血

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南一名82歲婦人因解黑便伴隨頭暈無力就醫，醫師懷疑消化道出血，但胃鏡及大腸鏡找不到出血點，改以口吞膠囊內視鏡檢查，發現小腸空腸處出血，經手術止血後獲改善。

奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師吳佩叡今天在院內衛教宣導會表示，這名患者約半個月前解便時發現變為軟質黑色，偶爾出現頭暈無力情況，初步診斷為消化道出血，但胃鏡及大腸鏡檢查未找到明確出血點，黑便未改善，只能先輸血維持血色素穩定及緩解症狀。

吳佩叡表示，與病患討論後安排膠囊內視鏡檢查，發現小腸空腸處有出血，隨即以氣囊式小腸鏡進行檢查並止血，術後病患症狀明顯獲得改善，排便及顏色正常，體力也恢復很多，後續追蹤血色素未再下降。

吳佩叡指出，小腸長達5至6公尺，又位於腸道中段，是一般傳統胃鏡及大腸鏡較難達到區域，且電腦斷層及核醫腸胃道出血掃描等檢查，對少量出血的小腸出血診斷率並不高。

他說，小腸出血在診斷治療上較為困難，因此在經過完整胃鏡、大腸鏡檢查後，會考慮膠囊內視鏡檢查，若發現疑似出血點，再安排氣囊式小腸鏡進行止血。

吳佩叡表示，膠囊內視鏡是做成膠囊形狀的相機，長、寬各約2.4公分、1.1公分，病人經口吞入後可在腸道內連續拍照8至12小時，可完整看到小腸內疑似病灶，通常2、3天內會隨排便排出，但缺點是只能拍照，無法做治療。

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他說，病患若重複做過2次以上胃鏡、大腸鏡，且電腦斷層或核醫出血掃描皆無法找到出血原因時，可健保給付做此項檢查，但腸胃道狹窄、阻塞、裝心臟節律器或懷孕者不適合使用。

吳佩叡指出，小腸出血較不常見，僅占腸胃道出血約5%，老年人、慢性腎臟病、心血管疾病、肝硬化或使用某些藥物（非類固醇抗發炎藥、抗凝血劑或抗血小板藥物）者機率較高，民眾若出現黑便、暗紅便或血便、不明原因慢性貧血及腹痛，應及早就醫檢查。（編輯：陳仁華）1140114