白沙屯媽祖進香擇日 5/1深夜出發母親節回宮

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港進香，今天由值年爐主向媽祖擲筊請示2025乙巳年進香日程，將於5月1日深夜登轎就緒後出發，5月4日到北港，5月11日回宮適逢母親節。

白沙屯媽祖徒步前往雲林北港朝天宮進香已有近200年歷史，因無固定路線與期程，拱天宮每年農曆12月15日由值年爐主以擲筊方式請示媽祖隔年進香期程。

拱天宮3天前在廟前擺設香案，稟報天地諸神並向大殿媽祖稟報，今天下午1時辦理「2025乙巳年白沙屯媽祖徒步北港進香」筊筶（跋杯）擇日，由拱天宮管委會主委洪文華等執事委員在殿前陪同值年爐主擲筊，先決定進香月份，再依序決定登轎、進火、回宮、開爐的日期及重要儀式時辰，以3聖筊為準。

擲筊結果，今年登轎時間為5月1日深夜11時25分，登轎就緒後媽祖鑾轎旋即出發；5月3日到北港；5月4日凌晨0時40分進火；5月11日下午3時45分回宮；5月22日開爐。

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拱天宮管委會總幹事陳春發表示，今年媽祖再次考驗香燈腳，去程是急行軍，大約1天半的時間就要抵達北港；回程時間較充裕，回宮當天碰巧是母親節，全程往返10天（以農曆日期計算），有意參與進香的善信大德要有心理準備。

拱天宮指出，去年進香活動9天8夜，報名人數逼近18萬人次創新高，今年預計3月27日起至4月28日每天上午8時至下午6時受理現場報名。（編輯：戴光育）1140114