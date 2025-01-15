加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 生活

全民英檢i學網開放免費體驗 AI評分供診斷回饋

2025/1/15 11:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北15日電）語言訓練測驗中心今天宣布，「全民英檢i學網」即日起開放免費體驗，聽說讀寫測驗將由AI自動評分，提供分數和個人化回饋，幫助學習者精進自身英語能力。

語言訓練測驗中心（LTTC）今天舉行記者會，分享首座由國人自行研發且適合全齡學習者使用的AI英語學習診斷平台「全民英檢i學網」，運用累積25年的全民英檢資料庫來訓練評分模型，包含聽力、閱讀、口說、寫作，並提供個人化診斷與回饋。

語言訓練測驗中心執行長李欣穎提到，AI評分與回饋的研發仰賴跨領域合作，LTTC邀請國內人工智慧、語言學語料庫、自然語言處理及機器學習相關領域的專家，以及深耕科技教育領域的華碩電腦合作，花兩年多時間共同開發全民英檢i學網，在國發會補助下，平台免費開放民眾使用。

十二年國教英語科召集人張武昌表示，他從1997年開始與全民英檢結緣，從試題研發一路走到現在，全民英檢除了建立學習資料庫，現在更和AI接軌，可說是台灣之光，也是十二年國教精神的重要推手，讓學習者可瞭解自身程度，以及強項和弱項，平台更給予指引，協助大家讓英語學習變得更好。

google news透過 Google News追蹤中央社

為鼓勵全民學英語，LTTC也宣布，現在加入全民英檢i學網會員，可不限次、不限期練習全民英檢題庫的聽力、閱讀試題；為鼓勵國人精進口說、寫作技能，即日起至6月底，會員免費享有學習點數120點，可在2個月內體驗口說、寫作評分共12次。

語言訓練測驗中心副執行長吳若蕙表示，為延續平台的公共性與公益價值，在免費體驗期間結束後，聽力與閱讀測驗將持續免費對所有國人開放，不限級數、次數與使用時間；口說與寫作任務將適度收費，低收入戶者每年可申請最多兩次免費帳號，以保障弱勢族群學習權益。（編輯：管中維）1140115

AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
輝達AI導入醫療保健產業 加速藥物與基因研究
27
更多編輯台推薦新聞：