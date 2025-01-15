全民英檢i學網開放免費體驗 AI評分供診斷回饋

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（中央社記者許秩維台北15日電）語言訓練測驗中心今天宣布，「全民英檢i學網」即日起開放免費體驗，聽說讀寫測驗將由AI自動評分，提供分數和個人化回饋，幫助學習者精進自身英語能力。

語言訓練測驗中心（LTTC）今天舉行記者會，分享首座由國人自行研發且適合全齡學習者使用的AI英語學習診斷平台「全民英檢i學網」，運用累積25年的全民英檢資料庫來訓練評分模型，包含聽力、閱讀、口說、寫作，並提供個人化診斷與回饋。

語言訓練測驗中心執行長李欣穎提到，AI評分與回饋的研發仰賴跨領域合作，LTTC邀請國內人工智慧、語言學語料庫、自然語言處理及機器學習相關領域的專家，以及深耕科技教育領域的華碩電腦合作，花兩年多時間共同開發全民英檢i學網，在國發會補助下，平台免費開放民眾使用。

十二年國教英語科召集人張武昌表示，他從1997年開始與全民英檢結緣，從試題研發一路走到現在，全民英檢除了建立學習資料庫，現在更和AI接軌，可說是台灣之光，也是十二年國教精神的重要推手，讓學習者可瞭解自身程度，以及強項和弱項，平台更給予指引，協助大家讓英語學習變得更好。

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為鼓勵全民學英語，LTTC也宣布，現在加入全民英檢i學網會員，可不限次、不限期練習全民英檢題庫的聽力、閱讀試題；為鼓勵國人精進口說、寫作技能，即日起至6月底，會員免費享有學習點數120點，可在2個月內體驗口說、寫作評分共12次。

語言訓練測驗中心副執行長吳若蕙表示，為延續平台的公共性與公益價值，在免費體驗期間結束後，聽力與閱讀測驗將持續免費對所有國人開放，不限級數、次數與使用時間；口說與寫作任務將適度收費，低收入戶者每年可申請最多兩次免費帳號，以保障弱勢族群學習權益。（編輯：管中維）1140115