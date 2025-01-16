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台鐵推電視「火車來去」聯名便當 17日開賣

2025/1/16 09:34（1/16 10:14 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）台鐵公司首次與公視台語台及華視2025開春台語生活情感大戲「火車來去」合作推出懷舊聯名便當，復刻1970至1980年代旅客搭乘火車的生活百態，明天開賣。

台鐵今天發布新聞稿，「火車來去」聯名便當，帶領民眾透過美食與戲劇，體驗台灣從農業社會邁入工業社會轉型過程，認識大時代青年逐夢的勇氣，了解台灣發展的歷史軌跡。

台鐵指出，這是首次與電視節目合作聯名台鐵便當，完美復刻1970至1980年代，旅客搭乘火車的生活百態，讓民眾重拾舊時的回憶，並能貼近當時台鐵車站及月台販賣鐵路便當狀況。

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「火車來去」聯名便當每個售價新台幣150元，分別由台鐵台北餐旅分處（七堵）、台中餐旅分處及高雄餐旅分處製供，17日起限時、限量販售。

另外，17日首賣當天，於北、中、南3區，分別推出限量各30組聯名鋼盒便當組，包含提袋、方形316材質不鏽鋼雙層便當盒（內含聯名便當菜色）及環保餐具組，每人限購2組，每組售價699元。（編輯：管中維）1140116

#公視
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