合歡山日月潭春節遊客多 當天往返、住宿可分流

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）合歡山、日月潭、竹山紫南宮春節連假期間估吸引大量遊客，公路局建議，當天往返者可提早抵達，住宿者可下午進入風景區，以避開交通壅塞；紫南宮路段估29日至2月2日易塞車。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布新聞稿表示，南投縣仁愛鄉清境農場及合歡山、魚池鄉日月潭春節連假期間估吸引眾多遊客，上午9時至下午3時易車多壅塞，用路人如當天往來清境風景區，建議提前於上午9時前抵達，住宿者可於下午3時後進入，以避開塞車。

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中區分局指出，日月潭連假期間將吸引相當人潮，周邊道路台21線上午10時至下午4時易壅塞，當天往返遊客建議上午10時前抵達，住宿者可於下午4時後進入；另提醒，日月潭水社路段車多時易回堵，建議可於台21線九龍路口左轉台21甲線往伊達邵方向避開車潮。

竹山紫南宮是民眾春節參拜熱門廟宇之一，周邊道路經常塞車回堵至台3線，中區分局指出，依往年交通量觀察，估台3線、台3丙線紫南宮路段大年初一至初五上午11時至下午6時為易壅塞時段，除規劃實施調撥車道，停車位滿且回堵至省道時，將取消調撥機制，並透過疏導人員及警廣勸導車輛勿再進入。（編輯：謝雅竹）1140117