高雄市與科索沃姊妹市互贈圖書 深化文化交流

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（中央社記者劉郁葶布拉格17日專電）駐匈牙利代表劉世忠15日拜會科索沃首都普里斯汀納市（Prishtina）市長拉瑪（Përparim Rama），並代表高雄市長陳其邁轉致高雄市政府捐贈126冊圖書予姊妹市。

據駐匈牙利代表處新聞稿，劉世忠表示，很榮幸促成高雄市與普里斯汀納建立姊妹市，更樂見兩市透過交換圖書，落實姊妹市協議對於推動文化與文學交流的允諾，相信假以時日，這些書也啟發雙邊居民相互訪問的興趣。

拉瑪感謝劉世忠促成普里斯汀納市與高雄市締結姊妹市，也感謝高雄市捐贈書籍。普里斯汀納市回贈高雄市一批科索沃兒童繪本與科索沃歷史相關書籍也已寄達高雄。

來自高雄市的126冊圖書成為普里斯汀納市「希夫齊‧蘇雷曼尼圖書館（Hivzi Sulejmani Library）」的館藏，別具意義。這座圖書館興建於二次大戰後，並以推動科索沃文學的作家蘇雷曼尼命名，旨在提供發展文學的場域，變成推廣教育文化的重要中心。

台灣文學發展也曾在本土化風潮引領下蓬勃發展，精神和科索沃作家蘇雷曼尼致力發揚科索沃文學相契合。劉世忠肯定兩市推動文學交流的努力，也鼓勵台灣民眾訪問科索沃時，到蘇雷曼尼圖書館敲開科索沃文學的大門。

普里斯汀納是高雄的第39個姊妹市，高雄則是普里斯汀納市在印太地區的第一個姊妹市。

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拉瑪於2024年3月率團訪台參加智慧城市展，並在劉世忠視訊見證下，於去年3月22日與高雄市長陳其邁完成簽署締結姊妹市協定。

劉世忠表示，除了落實文化交流，欣見國立台灣大學、國立中山大學與普里斯汀納大學研議簽署姊妹校協定，期許不久後能見到學校交流，更希望兩個城市續推展智慧交通、智慧醫療、數位轉型等領域推動實質合作。（編輯：田瑞華）1140117

駐匈牙利代表劉世忠（左）表示，很榮幸促成高雄市與科索沃普里斯汀納市建立姊妹市關係，更樂見兩市透過交換圖書，落實姊妹市協議對於推動文化與文學交流的允諾。（駐匈牙利代表處提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年1月17日

科索沃普里斯汀納市市長拉瑪（左3）感謝駐匈牙利代表劉世忠促成普里斯汀納市與高雄市締結姊妹市，以及感謝高雄市捐贈書籍，普里斯汀納市回贈高雄市的科索沃兒童繪本與歷史相關書籍也已寄達高雄。（駐匈牙利代表處提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年1月17日