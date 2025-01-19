靖娟反對交通部預算遭刪 憂兒少陷更嚴重行人地獄

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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）在野擬大刪總預算，靖娟基金會今天直言「交通安全改革不能走回頭路」，應從工程、教育、執法各方面落實改善，反對交通部經費遭刪減，呼籲勿讓台灣兒少深陷更嚴重的行人地獄。

立法院在野黨團擬大刪總預算，靖娟兒童安全文教基金會今天發表聲明，反對交通部預算遭刪減。

靖娟基金會指出，該會去年統計發現，兒少事故新聞中排名最高的是交通事故，造成115名兒少死傷，有7成肇責是駕駛人，顯見除了執法工作要持續落實，路口改善、行穿線照明及學區附近的人行道拓寬等工程也很重要。

此外，靖娟基金會強調，更有賴於交通安全意識的宣導與提升，推動3E（工程、教育、執法）是缺一不可。

靖娟基金會表示，近年中央政府積極處理「行人地獄」議題，在工程面外，更重要是駕駛與行人觀念，包含未停讓行人、未在轉彎路口停讓、未注意左右來車、未依標誌標線行走等，這些都必須透過交通安全教育以及宣導落實提升民眾用路觀念。

靖娟基金會指出，中國國民黨、台灣民眾黨有數名立法委員表達支持交通改善3E，然而在預算審查時卻統刪整筆約新台幣1.3億元預算，其中包含「形塑停讓文化」、「因應交通法令修正」等宣導項目。

靖娟基金會表示，針對交通部在交通安全的媒體政策與業務宣導費用的執行上，儘管該會認為有許多欠缺妥適的規劃與安排，始終未能「把錢用在刀口上」，更遑論宣導內容常見錯誤觀念、目標手段錯置等問題。

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但在野黨團刪除預算的方式，靖娟基金會指出，形同消滅一般民眾掌握最新交通安全知能的管道，交通部將更加無法透過適性、多元方式，進行交安知識宣導，民眾維護自身安全的認知將無限期延宕，也可能造成民眾在未知情況下，損及個人權益。這不是社會大眾樂見與需要的。

靖娟基金會嚴正呼籲，交通安全改革不能走回頭路，去年兒少交通事故死傷數仍居高不下，現行僅倚賴執法取締，不足以改變行人地獄事實，勿讓台灣兒少深陷更嚴重的「行人地獄」環境。（編輯：張雅淨）1140119