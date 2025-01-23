信誼參與台北書展 環保材料蜂巢板設計主視覺

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（中央社記者陳至中台北23日電）信誼基金會參與2月4日開始的台北國際書展，引入低碳、環保材料「蜂巢板」，作為展場主視覺和告示牌的核心元素，以行動支持永續教育的主張。

信誼基金會今天發布新聞稿，繼2024年起，所有圖書全面採用FSC（國際森林管理委員會）認證紙張，2025年台北國際書展進一步透過低碳環保、輕量化特性的環保紙木板「蜂巢板」，設計裝置主視牆、廣告看板、告示牌架等，以行動支持永續教育的主張。

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展場中2.2米高的雙面主視覺牆，可以讓大小朋友在各個角落裡，尋找隱藏在山林中的經典圖畫書角色，例如「海上奇幻漂流」裡的動物們正乘坐浴缸小船，展開一場華麗的冒險之旅。

信誼在書展期間也規劃了6場親子故事遊戲活動、1場髒小豬桌遊體驗賽，並邀請「泡泡糖大街公寓」波蘭創作夫妻檔米可拉‧帕辛斯基（Mikołaj Pasiński）和歌夏‧海爾巴（Gosia Herba），透過講座分享繪本作家如何塑造自己的風格。相關資訊可參考信誼基金會網站。（編輯：管中維）1140123