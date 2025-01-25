早安世界》入冬首波寒流小年夜報到 初一回暖初四再轉冷
入冬首波寒流小年夜報到 初一回暖初四再轉冷
氣象署預報，春節假期冷暖變化大，26日晚上到27日小年夜，各地氣溫驟降，將會遇到入冬以來首波寒流，北部和東半部更顯溼冷。除夕到初一清晨降雨趨緩轉乾冷，北部下探8度，局部地區可能更低，初一白天起至初三回暖有陽光。（看完整報導）
今日國道南向交通量估平日1.3倍 注意9大易塞路段
農曆春節從25日開始9天假期，交通部高速公路局預估重點壅塞路段，國道1號南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西、國5南向南港系統至頭城、國6西向舊正至霧峰系統，以及國10東向鼎金系統至燕巢系統等9個路段容易塞車，建議南向用路人，儘量於下午時段出發。（看完整報導）
農曆年前鬧血荒A、B、O型庫存都偏低 台中每種都缺最告急
血液基金會自去年底至今年1月27日期間，啟動捐血月活動。台北捐血中心表示，受冷氣團影響，感冒的民眾人數變多，加上流感疫情創下10年來最嚴重，均影響民眾的捐血數量，全台血液庫存量只夠用5.5天。根據台北捐血中心預估，目前血量短缺1.1萬袋，除夕之前還需要備妥2萬袋，呼籲民眾未來3天可踴躍挽袖捐血。（看完整報導）
台經院上修2025年經濟成長3.42% 消費、投資、出口撐景氣
台經院發布最新經濟預測，估2025年全年經濟成長率為3.42%，主因是今年靠著消費、投資、出口3支安打撐起景氣，讓經濟更加穩定。台經院表示，此次立法院刪減預算，取消撥補台電，電價漲價壓力大，恐推升通膨，不只電費，水費、油價都可能對今年物價形成壓力。（看完整報導）
黑金商機 台灣咖啡服務產業銷售額有望連2年衝400億
財政部統計處指出，咖啡館、咖啡零售、咖啡批發併計的咖啡服務產業銷售額，由107年316億元逐年上升，112年首度突破400億元大關達429.7億元，113年有望連續第2年達400億元水準。財政部統計處表示，隨時可供應現煮咖啡的連鎖超商，締造的「黑金商機」不容小覷，帶動上游的咖啡批發、零售廠商設立，近6年分別增加23.1%、38.7%。（看完整報導）
NET提基隆東岸商場所有權存在 法院判駁回
基隆市府將東岸商場委由微風集團經營，原營運商大日公司的協力廠商主富公司（NET），主張獨資興建商場2樓至4樓而擁有產權，提出確認所有權存在訴訟，基隆地院認定，主富公司無證據證明支付費用，24日判決駁回。主富公司表示，確實是主富公司出資興建2樓至4樓，產權應屬於主富公司，會提出上訴。（看完整報導）
川普稱有信心與中國達成協議 防止台灣遭到入侵
美國總統川普受訪表示，有信心可藉談判與北京達成協議，防止台灣遭到中國入侵。川普聲稱美國處於有利地位，可阻止中國擴張領土，並指出關稅將是與中國達成協議的關鍵，「面對中國，我們擁有一項非常強大的力量，那就是關稅，而他們不想被課徵高關稅。我寧願不使用這些手段，但這些手段對於應對中國來說是一項強大的力量。」（看完整報導）
馬斯克致敬手勢惹納粹聯想 加拿大首見市政府棄用X
億萬富豪馬斯克在美國總統川普的就職典禮上，做出疑似「納粹禮」的致敬手勢後，加拿大北溫哥華區市政府次日宣布停用X帳號。自從馬斯克掌控X後，X平台充斥極右翼極端主義，令不少機構或個人開始選擇退出X，去年11月美國總統大選後，棄用X的用戶大增，掀起「X外逃」新浪潮，北溫區市政府正是加入浪潮的首個加拿大政府機構。（看完整報導）
江坤宇獲中信兄弟綁定10年破紀錄大約 總值逾1.4億
中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊，與24歲的江坤宇達成10年總價值1億4788萬元合約共識，包含1000萬激勵獎金，肯定江坤宇貢獻球隊，及展現未來10年江坤宇對兄弟團隊重要性。兄弟領隊劉志威表示，江坤宇2020年起穩定於一軍出賽，攻守兩端都展現非凡，比賽解讀能力也是眾多年輕好手中最突出且特別。這次協議創中職史最年輕平均月薪超過百萬元紀錄，也是聯盟首名簽下10年保障合約球員。（看完整報導）
謝淑薇拚大滿貫雙打第10冠 笑稱準備好了
網球好手謝淑薇24日與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科在澳洲網球公開賽女子雙打4強戰，以7比6（7比3）、3比6、6比3取勝、挺進冠軍戰，有望挑戰生涯大滿貫雙打第10座冠軍。謝淑薇表示，已經準備好迎接冠軍戰的到來，並用手指愛心向全場球迷表達感謝，引起熱烈歡呼。（看完整報導）
開箱老照片》阿里山林鐵與大井川鐵道締結姐妹鐵路
台灣阿里山林鐵於1912年通車，最初在日治時期是為了運送木材。為促進台日觀光交流，1986年阿里山森林鐵路與日本大井川鐵路結盟為「姐妹鐵路」。此後雙方經常交流訪問。2020年雙方更舉辦觀光互惠方案，台灣旅客可憑阿里山林業鐵路支線車票，兌換日本大井川本線自由票，反之日本旅客也能換票來台灣乘坐阿里山林鐵。（看完整報導）
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- 早安世界》入冬首波寒流小年夜報到 初一回暖初四再轉冷2025/01/25 07:10
- 2025/01/24 07:24
- 2025/01/23 07:15
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