美共和黨眾議員提案修憲 允許川普尋求第三任期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國憲法第22號修正案規定，無論何人當選擔任總統職務不得超過兩次，但共和黨眾議員奧格茲（Andy Ogles）今天提案修憲，得以讓總統川普尋求第三任期，即便此舉不太可能成功。

根據奧格茲辦公室新聞稿，奧格茲提出一項眾院聯合決議案，修憲允許任何總統在前兩個任期不連續的情況下連任第三屆。

奧格茲指出，他建議修改美國憲法第22號修正案（22nd Amendment），以表彰近年來「川普總統的決斷力領導」。

透過 Google News 追蹤中央社

微軟國家廣播公司（MSNBC）報導，這讓川普得以尋求連任，但有兩個連續任期的前總統歐巴馬（Barack Obama）卻不行。

根據美國「新聞週刊」（Newsweek），奧格茲不太可能成功，因為任何修憲案都須參眾兩院2/3表決通過，並經過全美50州中至少38州批准。（譯者：陳正健）1140124